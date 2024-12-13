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Наставник Реала Сосьедад: Ни один из соперников Динамо не отбирал у них мяч так, как мы
Испанский клуб обыграл киевлян со счетом 3:0
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала Сосьедад" Иманоль Альгуасиль высказался о победе своей команды над киевским "Динамо" (3:0) в матче Лиги Европы.
"Одной из наших задач было сыграть очень агрессивный первый тайм на всех уровнях, как в обороне, так и в атаке. Мы должны были искать их ворота, и это то, что мы делали с первой минуты. После великолепного первого тайма и усилий, которые приложили игроки, думаю, если бы они были немного точнее, то должны были бы закончить первый тайм со счетом 5:0. Жаль, потому что усилия были важны в первом тайме, и мы должны были по крайней мере попытаться максимально использовать все моменты, которые у нас были.
Нелегко сыграть первый тайм так, как мы это сделали. Сейчас, наверное, все говорили бы о том, что "Динамо" был недостаточно хорошим. Глядя на все их игры в Европе, сколько бы они не проигрывали, ни один из соперников "Динамо" не отбирал у них мяч так, как мы, и не создал столько моментов, сколько мы. Все это имеет большую ценность, зная также, что они сделали несколько изменений.
Я думаю, что это имеет большое значение, и именно поэтому я говорю, что немного разочаровывает, потому что когда вы способны создавать так много и имеете такие четкие моменты, то должны были воспользоваться преимуществом и забить больше голов. Кроме того, это помогло бы игрокам атаки уйти на перерыв с лучшим настроением.
Меняется ли цель? Нет, нет, я все еще думаю так же, и мы не знаем, что будет с другими командами, не знаем, сколько очков они наберут, как будут складываться игры. То, что мы должны делать – это продолжать так, как мы делаем сейчас, допуская очень мало моментов у наших ворот, не пропуская голов, создавая моменты, чтобы забить гол.
Если мы сможем создавать то, что мы создали против "Динамо", мы можем пытаться забить больше голов и продолжать добавлять с каждой игрой. Сейчас у нас осталось две игры в Лиге Европы, и мы хотим набрать 6 очков, но мы будем идти шаг за шагом, учитывая соперников", - подытожил специалист.
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