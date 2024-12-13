Тренер Сосьедада после матча с Динамо: Низкий уровень соперника, должны были заканчивать 5:0

Вчера "Динамо" потерпело шестое поражение подряд в Лиге Европы, уступив на выезде "Реал Сосьедаду" со счетом 0:3. На послематчевой пресс-конференции тренер басков Иманоль Альгуасиль отметил, что его игроки не воспользовались своим преимуществом, чтобы забить больше голов, на случай, если они понадобятся для попадания в топ-8.

"Одной из наших целей было сыграть очень агрессивный первый тайм на всех уровнях, как в защите, так и в нападении. Мы сыграли великолепный первый тайм, жаль, что усилия игроков должны были закончиться со счетом 5:0. Мы должны были использовать все шансы, которые у нас были. Конечно, сейчас мы можем говорить о низком уровне соперника, но, анализируя все их игры, не было ни одной, в которой команда так много отбирала мяч у них и создала столько моментов, поэтому то, что мы сделали, имеет большую ценность, поэтому я разочарован, потому что мы должны были воспользоваться нашим преимуществом, чтобы забить больше голов. Мы не знаем, как сложится игра других команд, сколько очков они наберут, поэтому мы должны продолжать сосредотачиваться на себе. Осталось две игры, и мы хотим набрать шесть очков, тогда классификация будет такой, какой она есть, в зависимости от того, что сделают другие соперники", - цитирует Иманоля Marca.

Отметим, что после шести туров "Реал Сосьедад" занимает 12 место, имея в своем активе 10 очков.