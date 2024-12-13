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Наставник Лиона назвал основной фактор, который повлиял на победу его команды над Айнтрахтом

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Ткачи провели довольно тяжелый поединок

Наставник Лиона назвал основной фактор, который повлиял на победу его команды над Айнтрахтом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Лион" на своем поле переиграл франкфуртский "Айнтрахт" со счетом 3:2. Главный тренер французского клуба Пьер Саж отметил, что ему понравилась реакция команды на неудачное начало встречи, где им приходилось отыгрываться по ходу матча.

"Мне очень понравился менталитет. Вне игры мы смогли управлять определенными моментами, определенными деталями, а это означало, что мы смогли переломить тенденцию и создать ту игру, которую мы создали. Нам пришлось смириться с их силой, хотя мы это знали. Их ["Айнтрахт"] было трудно сдерживать, потому что им нужно очень мало пространства, чтобы превратить небольшую ситуацию в возможность забить гол. Это команда, против которой мы были в опасности, когда владели мячом, поэтому мы должны были использовать свои шансы до конца", - заявил Пьер Саж.

Отметим, что после шести туров "Лион" занимает четвертое место с 13 очками. Следующую игру "ткачи" сыграют 15 декабря на выезде против "ПСЖ".

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Источник:
madeinfoot.ouest-france.fr
Опубликовал: Александр Гресь
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