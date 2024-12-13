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Анге Постекоглу публично раскритиковал Тимо Вернера за его игру против Рейнджерс

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Для игрока это имело свои последствия

Анге Постекоглу публично раскритиковал Тимо Вернера за его игру против Рейнджерс

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Тоттенхэм" сумел спасти ничью 1:1 на выезде с "Рейнджерс" благодаря голу шведа Деяна Кулусевки. Этот выбор оправдал себя для Постекоглу, который выпустил скандинава в перерыве матча вместо Тимо Вернера. После игры тренер "шпор" не скрывал своего разочарования от выступления немецкого нападающего.

"Он не играл на том уровне, на котором должен был бы. Когда у вас на поле играют 18-летние, я считаю это неприемлемым. Тимо является опытным игроком сборной Германии. В нынешней ситуации у нас не так много вариантов. Мне нужно, чтобы каждый по крайней мере старался выложиться на полную. Его игра в первом тайме была неприемлемой. Нам нужен вклад каждого, в том числе и его, потому что у нас нет такой глубины, чтобы оставлять игроков вне игры, если они плохо играют. Нам нужно, чтобы они выполняли свою роль. Особенно старшие игроки. Когда я прошу молодых игроков выполнить большой объем работы, я ожидаю определенного уровня производительности от некоторых из них. Я ожидаю определенного уровня производительности от некоторых старших игроков. И это не то, что произошло сегодня (вчера). Мы были далеки от своей лучшей формы", - цитирует Постекоглу Foot Mercato.

Добавим, что в этом сезоне Тимо Вернер сыграл 19 матчей, где отметился голом и 3 ассистами.

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Тимо Вернер
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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