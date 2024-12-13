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Раньери - после разгрома Браги: Главное - вернуть игрокам веру в себя
"Волкам" предстоит длинный путь
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери поделился эмоциями после разгромной победы над "Брагой" в шестом туре Лиги Европы (3:0).
"Это было хорошее выступление, хотя временами мы немного передерживали мяч. Но это нормально - мы не можем ожидать всего сразу. Ребята шли вперед, как я и хотел. Они хотели победить и развлечь болельщиков, а болельщики развлекаются, когда ты создаешь голевые моменты. А когда ты еще и забиваешь - это еще больший бонус.
В чем секрет возвращения единства в команде? Я поговорил с игроками и сказал: "Помогите мне, потому что я не могу позволить себе ошибиться. Дайте мне все, что у вас есть, а я постараюсь помочь из тренерского мостика, если смогу что-то сделать для вас".
Думаю, главное - это вернуть им веру в себя, потому что они не просто забыли, как играть в футбол. Сейчас у них это получается, медленно, но верно. Это все еще начало, по крайней мере, в то время, когда я с ними работаю. Нам предстоит пройти долгий путь и многое улучшить", - заключил Раньери.
"Рома" находится на 14-й позиции в турнирной таблице Лиги Европы.
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