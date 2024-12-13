  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Раньери - после разгрома Браги: Главное - вернуть игрокам веру в себя
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Раньери - после разгрома Браги: Главное - вернуть игрокам веру в себя

Лига Европы

"Волкам" предстоит длинный путь

Раньери - после разгрома Браги: Главное - вернуть игрокам веру в себя

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери поделился эмоциями после разгромной победы над "Брагой" в шестом туре Лиги Европы (3:0).

"Это было хорошее выступление, хотя временами мы немного передерживали мяч. Но это нормально - мы не можем ожидать всего сразу. Ребята шли вперед, как я и хотел. Они хотели победить и развлечь болельщиков, а болельщики развлекаются, когда ты создаешь голевые моменты. А когда ты еще и забиваешь - это еще больший бонус.

В чем секрет возвращения единства в команде? Я поговорил с игроками и сказал: "Помогите мне, потому что я не могу позволить себе ошибиться. Дайте мне все, что у вас есть, а я постараюсь помочь из тренерского мостика, если смогу что-то сделать для вас".

Думаю, главное - это вернуть им веру в себя, потому что они не просто забыли, как играть в футбол. Сейчас у них это получается, медленно, но верно. Это все еще начало, по крайней мере, в то время, когда я с ними работаю. Нам предстоит пройти долгий путь и многое улучшить", - заключил Раньери.

"Рома" находится на 14-й позиции в турнирной таблице Лиги Европы.

По теме
yellow-arrow
Одноклубник Довбика отметился уникальным достижением в матче Лиги Европы
yellow-arrow
Обидная осечка будущего соперника Динамо. Мальме - Галатасарай 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Игрок Динамо попал в команду недели в Лиге Европы
Клаудио Раньери Лига Европы Брага Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS Roma
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости