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Бойкот? В Динамо назвали причину короткой пресс-конференции Шовковского после провала в ЛЕ

Лига Европы
Бойкот? В Динамо назвали причину короткой пресс-конференции Шовковского после провала в ЛЕ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-атташе киевского "Динамо" Андрей Шахов опроверг слухи о том, что главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский бойкотировал пресс-конференцию после разгромного поражения от "Реал Сосьедада" (0:3) в матче Лиги Европы.

"Шовковский не бойкотировал пресс-конференцию, как пишет ряд украинских СМИ. Главный тренер "Динамо" пришел на встречу с журналистами и ответил на единственный вопрос, прозвучавший в зале.

Подчеркиваю - пресс-конференция была короткая исключительно из-за отсутствия вопросов у аудитории", - написал Шахов в Facebook.

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Александр Шовковский Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Лига Европы Динамо (Киев) Андрей Шахов
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Источник:
Андрій Шахов
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Море23 (Одесса)
13.12.2024 в 12:15
Сашо всегда был высокомерный
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Комментарии 3
Море23 (Одесса)
13.12.2024 в 12:15
Сашо всегда был высокомерный
Ответить
0
0
Gudvin85 (Киев)
13.12.2024 в 11:43
Удобный "тренер" для Суркиса: новых игроков не требует, про денежное стимулирование других молчит - настоящее "динамовское сердце". Чудо, а не жена: мочать-сосать-готовить, с последним правда не очень
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2
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Romerik (YNWA)
13.12.2024 в 11:42
Яка гра, такий і інтерес від аудиорії
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1
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