Бойкот? В Динамо назвали причину короткой пресс-конференции Шовковского после провала в ЛЕ

Пресс-атташе киевского "Динамо" Андрей Шахов опроверг слухи о том, что главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский бойкотировал пресс-конференцию после разгромного поражения от "Реал Сосьедада" (0:3) в матче Лиги Европы.

"Шовковский не бойкотировал пресс-конференцию, как пишет ряд украинских СМИ. Главный тренер "Динамо" пришел на встречу с журналистами и ответил на единственный вопрос, прозвучавший в зале.

Подчеркиваю - пресс-конференция была короткая исключительно из-за отсутствия вопросов у аудитории", - написал Шахов в Facebook.