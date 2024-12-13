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Бойкот? В Динамо назвали причину короткой пресс-конференции Шовковского после провала в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-атташе киевского "Динамо" Андрей Шахов опроверг слухи о том, что главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский бойкотировал пресс-конференцию после разгромного поражения от "Реал Сосьедада" (0:3) в матче Лиги Европы.
"Шовковский не бойкотировал пресс-конференцию, как пишет ряд украинских СМИ. Главный тренер "Динамо" пришел на встречу с журналистами и ответил на единственный вопрос, прозвучавший в зале.
Подчеркиваю - пресс-конференция была короткая исключительно из-за отсутствия вопросов у аудитории", - написал Шахов в Facebook.
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