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Обидная осечка будущего соперника Динамо. Мальме - Галатасарай 2:2. Видео голов и обзор матча

Лига Европы

Пропустили на 90+2 минуте

Обидная осечка будущего соперника Динамо. Мальме - Галатасарай 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Галатасарай" упустил победу в выездной игре с "Мальме" в Лиге Европы.

По итогам шести туров турецкий клуб занимает шестое место в турнирной таблице, шведы - 31-е.

21 января "Галатасарай" примет у себя дома киевское "Динамо".

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"Мальме" (Швеция) - "Галатасарай" (Турция) 2:2

Голы: Ботхейм 24, Пенья 90+2 - Йелерт 43, Акгюн 56

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