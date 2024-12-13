Лига Европы
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Обидная осечка будущего соперника Динамо. Мальме - Галатасарай 2:2. Видео голов и обзор матча
Пропустили на 90+2 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine
"Галатасарай" упустил победу в выездной игре с "Мальме" в Лиге Европы.
По итогам шести туров турецкий клуб занимает шестое место в турнирной таблице, шведы - 31-е.
21 января "Галатасарай" примет у себя дома киевское "Динамо".
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"Мальме" (Швеция) - "Галатасарай" (Турция) 2:2
Голы: Ботхейм 24, Пенья 90+2 - Йелерт 43, Акгюн 56
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