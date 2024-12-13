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Игрок Динамо попал в команду недели в Лиге Европы

Лига Европы

Несмотря на болезненное поражение

Игрок Динамо попал в команду недели в Лиге Европы

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан попал в символическую сборную Лиги Европы по итогам шестого тура.

Авторитетный статистический портал WhoScored назвал 30-летнего голкипера украинской команды лучшим вратарем этой недели, высоко оценив его игру в матче против "Реал Сосьедада" (3:0) дав оценку 8.83 балла.

Несмотря на очередное поражение киевлян в еврокубках, Бущан стал лучшим игроком в составе своей команды, совершив 11 сейвов за игру.

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Напомним, что после поражения от "Реал Сосьедада" киевское "Динамо" потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги Европы и окончательно вылетело из турнира.

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Источник:
WhoScored
Опубликовал: Андрей Журба
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Gudvin85 (Киев)
13.12.2024 в 11:50
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
13.12.2024 в 11:50
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