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Игрок Динамо попал в команду недели в Лиге Европы
Несмотря на болезненное поражение
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан попал в символическую сборную Лиги Европы по итогам шестого тура.
Авторитетный статистический портал WhoScored назвал 30-летнего голкипера украинской команды лучшим вратарем этой недели, высоко оценив его игру в матче против "Реал Сосьедада" (3:0) дав оценку 8.83 балла.
Несмотря на очередное поражение киевлян в еврокубках, Бущан стал лучшим игроком в составе своей команды, совершив 11 сейвов за игру.
???????? Europa League Team of the Week #UEL pic.twitter.com/a8JQmYjPFk— WhoScored.com (@WhoScored) December 13, 2024
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Напомним, что после поражения от "Реал Сосьедада" киевское "Динамо" потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги Европы и окончательно вылетело из турнира.
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