  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Кривошеенко: Вершиной всех проблем в обороне Динамо стало столкновение Биловара и Попова
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривошеенко: Вершиной всех проблем в обороне Динамо стало столкновение Биловара и Попова

Лига Европы

Бывший футболист проанализировал шестое поражение "Динамо" в еврокубках

Кривошеенко: Вершиной всех проблем в обороне Динамо стало столкновение Биловара и Попова

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Бывший полузащитник "Ворсклы" и "Ильичевца" Иван Кривошеенко поделился своими мыслями относительно поражения "Динамо" от "Реала Сосьедада" (0:3) в матче Лиги Европы.

— Все понимали, кто фаворит этой встречи до стартового свистка арбитра. Какие были мысли перед началом этого поединка?

— "Динамо" – гранд украинского футбола. Хотелось, чтобы динамовцы уже начали набирать очки в Лиге Европы. Гнал мысль, что опять для лидера нашего чемпионата в Европе будет очередной проходной поединок. Мы видели, как недавно подопечные Александра Шовковского разобрались с "Александрией" в УПЛ. Однако в Сан-Себастьяне наши футболисты свое настоящее лицо не показали. Да, на мой взгляд, "Реал Сосьедад" – самый сильный клуб, с которым нашей команде довелось встречаться в нынешней Лиге Европы.

Читайте также"Испанский стыд". Эксперт высказался о поражении Динамо в матче Лиги Европы

— Стартовый состав динамовцев тебя удивил?

— Да. Тренерский штаб бело-голубых выставил пять защитников и двух опорных хавбеков. Итого – семь человек были заточены на оборону. И все равно нам забивали голы после позиционных атак. Уровень наших защитников очень низкий. Да и вообще, Попов, Дячук и Биловар по манере игры похожи друг на друга. Все мы знаем, что отдельные матчи выигрывают форварды, а целые турниры – защитники. Из этого трио центральных защитников никто не умеет начать атаку длинной передачей, ребята много ошибаются.

— "Динамо" уделило внимание японцу Таке Кубо – возможно, самому опасному игроку "Реала Сосьедад" в последние годы? Он ведь просто разрывал своих оппонентов на фланге…

— Не знаю. Персонально с ним играть Дубинчак не мог. Он его обыгрывал, да и не только его. От Кубо исходила угроза практически каждую минуту. Вообще, если бы не Георгий Бущан, то матч закончился бы со счетом 6:0. Очень много мы попускаем в нынешней Лиге Европы.

Читайте также"Этот Киев не имеет ничего общего с командой, которая поражала всю Европу в 80-х с Лобановским". Сосьедад – Динамо. Обзор послематчевой испанской прессы

— О чем говорят статистические показатели этой встречи: удары 27-5, удары в створ – 14-1?

— О полном преимуществе испанской команды. А тут еще мы им помогаем, речь о пенальти, которое заработал Попов на 18-й минуте встречи. Соперник спиной стоит к нашим воротам и не угрожает им, а он его бьет по ноге. И еще один пенальти за подобное нарушение Попова могли поставить немецкие арбитры.

Ну а вершиной всех проблем в обороне стало столкновение Биловара и Попова. Еще в детской школе учат молодых футболистов: в мяч играет тот, кто находится лицом к своим воротам. Значит, играть в том эпизоде должен был Биловар, но никак не Попов. Однако Попов везде лезет в борьбу и всегда неудачно. И теперь я понимаю, почему тренерский штаб национальной сборной Украины не доверяет Попову на европейской арене. Те же слова можно сказать и о Таловерове.

— Повиляло ли судейство на итоговый результат матча?

— Нет, хотя пенальти на Волошине в самом начале матча был. Почему его не поставили, не знаю. Вообще "Реал Сосьедад" полностью переиграл "Динамо". Как правильно в перерыве матча сказал Эдуард Цихмейструк, не было у наших ребят эмоций. Только Бущан кричал на кого-то. Видно, что футболисты киевского "Динамо" вышли обреченными на этот поединок, - сказал Кривошеенко.

Читайте такжеБойкот? В Динамо назвали причину короткой пресс-конференции Шовковского после провала в ЛЕ
По теме
yellow-arrow
"Что это за отношение к футболу? Где были эмоции?". Журналист разнес Динамо за поражение в ЛЕ
yellow-arrow
Одноклубник Довбика отметился уникальным достижением в матче Лиги Европы
yellow-arrow
Обидная осечка будущего соперника Динамо. Мальме - Галатасарай 2:2. Видео голов и обзор матча
Иван Кривошеенко Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
13.12.2024 в 13:48
презедент клубу все знає про футбол більш ніхто не розуміє крім ціх зірокових тренерів і пркзідента нема динамо е суркіс
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
13.12.2024 в 13:48
презедент клубу все знає про футбол більш ніхто не розуміє крім ціх зірокових тренерів і пркзідента нема динамо е суркіс
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
13.12.2024 в 13:11
Ну і куди ж стаття про Динамо без смоктарів без їх улюбленого заняття
Ответить
0
1
Матч Футболович
13.12.2024 в 12:59
дырявые нормальо по-сосали СОСьедаду)) и не только)) таблица в помощь
Ответить
2
1
avatar
Spokoyno (Київ)
13.12.2024 в 12:58
Як казав колись пан П... навіщо рвати пупка у програшному матчі Краще зберегти сили для гри де в нас набагато більше шансів Ну дійсно центзахисту у Динамо то щось для УПЛ підійде і то забагато пропускає!
Ответить
0
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости