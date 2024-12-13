Кривошеенко: Вершиной всех проблем в обороне Динамо стало столкновение Биловара и Попова

Бывший полузащитник "Ворсклы" и "Ильичевца" Иван Кривошеенко поделился своими мыслями относительно поражения "Динамо" от "Реала Сосьедада" (0:3) в матче Лиги Европы.

— Все понимали, кто фаворит этой встречи до стартового свистка арбитра. Какие были мысли перед началом этого поединка?

— "Динамо" – гранд украинского футбола. Хотелось, чтобы динамовцы уже начали набирать очки в Лиге Европы. Гнал мысль, что опять для лидера нашего чемпионата в Европе будет очередной проходной поединок. Мы видели, как недавно подопечные Александра Шовковского разобрались с "Александрией" в УПЛ. Однако в Сан-Себастьяне наши футболисты свое настоящее лицо не показали. Да, на мой взгляд, "Реал Сосьедад" – самый сильный клуб, с которым нашей команде довелось встречаться в нынешней Лиге Европы.

— Стартовый состав динамовцев тебя удивил?

— Да. Тренерский штаб бело-голубых выставил пять защитников и двух опорных хавбеков. Итого – семь человек были заточены на оборону. И все равно нам забивали голы после позиционных атак. Уровень наших защитников очень низкий. Да и вообще, Попов, Дячук и Биловар по манере игры похожи друг на друга. Все мы знаем, что отдельные матчи выигрывают форварды, а целые турниры – защитники. Из этого трио центральных защитников никто не умеет начать атаку длинной передачей, ребята много ошибаются.

— "Динамо" уделило внимание японцу Таке Кубо – возможно, самому опасному игроку "Реала Сосьедад" в последние годы? Он ведь просто разрывал своих оппонентов на фланге…

— Не знаю. Персонально с ним играть Дубинчак не мог. Он его обыгрывал, да и не только его. От Кубо исходила угроза практически каждую минуту. Вообще, если бы не Георгий Бущан, то матч закончился бы со счетом 6:0. Очень много мы попускаем в нынешней Лиге Европы.

— О чем говорят статистические показатели этой встречи: удары 27-5, удары в створ – 14-1?

— О полном преимуществе испанской команды. А тут еще мы им помогаем, речь о пенальти, которое заработал Попов на 18-й минуте встречи. Соперник спиной стоит к нашим воротам и не угрожает им, а он его бьет по ноге. И еще один пенальти за подобное нарушение Попова могли поставить немецкие арбитры.

Ну а вершиной всех проблем в обороне стало столкновение Биловара и Попова. Еще в детской школе учат молодых футболистов: в мяч играет тот, кто находится лицом к своим воротам. Значит, играть в том эпизоде должен был Биловар, но никак не Попов. Однако Попов везде лезет в борьбу и всегда неудачно. И теперь я понимаю, почему тренерский штаб национальной сборной Украины не доверяет Попову на европейской арене. Те же слова можно сказать и о Таловерове.

— Повиляло ли судейство на итоговый результат матча?

— Нет, хотя пенальти на Волошине в самом начале матча был. Почему его не поставили, не знаю. Вообще "Реал Сосьедад" полностью переиграл "Динамо". Как правильно в перерыве матча сказал Эдуард Цихмейструк, не было у наших ребят эмоций. Только Бущан кричал на кого-то. Видно, что футболисты киевского "Динамо" вышли обреченными на этот поединок, - сказал Кривошеенко.