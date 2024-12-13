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Одноклубник Довбика отметился уникальным достижением в матче Лиги Европы

Лига Европы

Воспользовался своим шансом

Одноклубник Довбика отметился уникальным достижением в матче Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Крайний защитник "Ромы" Сауд Абдулхамид отметился уникальным достижением в матче шестого тура Лиги Европы против "Браги" (3:0).

25-летний футболист стал первым игроком из Саудовской Аравии, которому удалось отличиться забитым мячом в еврокубках. Бывший футболист "Аль-Хиляля" вписал свое имя в историю этого вида спорта.

"Он прекрасно проявил себя во время тренировок, поэтому я решил дать ему шанс. Он отличный игрок, к тому же, он очень быстрый. Здорово, что мы имеем Сауда в команде", — сказал Клаудио Раньери после игры об Абдулхамиде.

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Добавим, что Сауд Абудлхамид присоединился к "Роме" летом 2024 года за два с половиной миллиона евро из "Аль-Хиляля". Авторитетный портал Transfermarkt сейчас оценивает стоимость защитника в 4 миллиона. Он успел принять участие в 7 матчах за римлян, отметившись одним голом и ассистом.

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Источник:
Roma Press
Опубликовал: Андрей Журба
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