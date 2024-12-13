  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. "Что это за отношение к футболу? Где были эмоции?". Журналист разнес Динамо за поражение в ЛЕ
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Что это за отношение к футболу? Где были эмоции?". Журналист разнес Динамо за поражение в ЛЕ

Лига Европы

Это было удручающее зрелище

"Что это за отношение к футболу? Где были эмоции?". Журналист разнес Динамо за поражение в ЛЕ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский журналист Владимир Зверов жестко высказался об игре "Динамо" после разгромного поражения киевлян в матче с "Реал Сосьедадом" (0:3) в матче 6-го тура основного этапа Лиги Европы.

"Первый тайм против "Реала Сосьедада" - худшее, что было в этом году в украинском футболе вообще. Может, матч с Румынией на Евро-2024 был хуже, потому что там ожидания были выше. Казалось, что против "Реал Сосьедада" играет команда из чемпионата Андорры или Лихтенштейна, команда, которую собрали вчера.

Ну не может быть такого преимущества во всем. В скорости, принятии решений, мыслях. Никто ни за кем не успевал. Футболисты "Динамо" просто не успевали за таким темпом. В этом сезоне еврокубков когда "Динамо" пропускает, вообще нет мысли, что оно может сравнять счет.

Окей, не хватает мастерства, компенсируйте борьбой. Но никто ни за кем не успевал, наши фланги рвали, центр поля... Раньше была критика, что киевляне добегали до штрафной площади, а дальше не хватало сил. Здесь сил не было даже на своей половине поля. Что это за отношение к футболу? Где были эмоции? Они что, на «Верес» экономили силы?", - сказал Зверов.

По теме
yellow-arrow
Кривошеенко: Вершиной всех проблем в обороне Динамо стало столкновение Биловара и Попова
yellow-arrow
Одноклубник Довбика отметился уникальным достижением в матче Лиги Европы
yellow-arrow
Обидная осечка будущего соперника Динамо. Мальме - Галатасарай 2:2. Видео голов и обзор матча
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Лига Европы Владимир Зверов Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Профутбол Digital
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
13.12.2024 в 13:34
Так ЖАХлива гра динамівців. Утім як легко вимагати від інших! Чому той же пан З... та інші критикани не віддали своє дитинство щоб "гідно представляти" наш футбол Хоча насправді все ПРОСТО у нас футбол, як ГРА МІЛЬЙОНІВ, перетворився на ІГРАШКУ нуворішей! А вчорашня гра Динамо показала, що на якісну цяцьку у братків то грошей і НЕМА!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
13.12.2024 в 13:34
Так ЖАХлива гра динамівців. Утім як легко вимагати від інших! Чому той же пан З... та інші критикани не віддали своє дитинство щоб "гідно представляти" наш футбол Хоча насправді все ПРОСТО у нас футбол, як ГРА МІЛЬЙОНІВ, перетворився на ІГРАШКУ нуворішей! А вчорашня гра Динамо показала, що на якісну цяцьку у братків то грошей і НЕМА!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости