"Мертвые". Бывший футболист Динамо и сборной Украины не завидует Шовковскому, видя проблему команды в игроках

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Сергей Коновалов эксклюзивно для UA-Футбол прокомментировал игру 6-го тура Лиги Европы "Реал Сосьедад" - "Динамо", закончившуюся поражением киевлян со счетом 0:3.

- "Динамовская" катастрофа продолжается, почему ее нельзя остановить?

- Первое, что удивило – это выбор состава. Учитывая ошибки в предыдущих матчах, некоторые футболисты выходят играть снова. И опять те же "грабли". При окончательном счете 0:3 я бы не сказал, что виновата только оборона. Это есть ошибки всей игры "Динамо". Все, что происходило на поле – печальное зрелище. Если переходили на половину поля испанцев, то в лучшем случае могли сделать три передачи партнеру, четвертая отдавалась сопернику. Много обрезок, но при этом не успевали вернуться назад, образовывались между линиями большие пространства, через которые хозяева легко проникали вглубь штрафной площадки. Повторюсь: безобразно действовала командная оборона! Да, индивидуальные ошибки Попова, Биловара, Дубинчака сыграли свою негативную роль, но перед ними есть центр поля, где полузащита должна все "выгрызать", но там был сплошной сквозняк. Такое впечатление, что "Реал Сосьедад" отрабатывал тренировочную модель, как нужно атаковать в спарринге с "Динамо".

- Кроме ошибок защиты, вы упомянули игру линии полузащиты. В последнее время очень вызывает беспокойство игра Бражко. Он на поле выглядит тяжелым, грузным и уставшим. Согласны?

- Помните, в начале сезоне все радовались хорошей игре этого молодого полузащитника. Он реально в оборонительном плане читал игру, перехватывал, тормозил наступательные действия вблизи своей штрафной площадки. Сразу ворвался в ряды сборной, и все считали, что пришла удачная замена Степаненко. Но сейчас это другой игрок. К тому же, если рядом играют такие же "мертвые" партнеры, не в состоянии компенсировать нехватку мастерства физической самоотдачей, то имеем такую игру и результат. Акцентирую внимание, оборона начинается от нападающего. Непонятно, зачем Герреро выпустили с первых минут матча? Он вообще не участвовал в оборонительных действиях, не возвращался, чтобы помочь хотя бы полузащите. Его не было видно на поле. Так не должно быть, это не игра нападающего! А когда есть большие разрывы, то, естественно, испанцы на кураже через фланги просто разрывали нашу оборону. Они все делали быстрее, на скорости, опережая наших игроков на секунды, поэтому "Динамо" никуда и нигде не успевало.

- Особенно японский легионер Кубо в первом тайме сильно "повозил" на фланге Дубинчака.

- Да, картинка была из неприятных. За счет этих провалов на флангах хозяева легко вскрывали нашу оборону, выигрывая все единоборства один в один. Игра один в один – это слабость защиты "Динамо". На маленьком пятачке, на квадратном метре для нападающего нет проблем обыграть, - особенно в штрафной, - наших защитников, которые не успевают за быстрыми ногами соперника, вследствие чего фолят и привозят себе пенальти.

- Единственное, что мы увидели в этой игре, так это новая и необычно зеленая по цвету игровая форма "Динамо". Новая форма – другая игра! Но оказалось гораздо хуже, новинка не помогла. Многие болельщики говорят: "С такой игрой лучше бы поменяли название клуба, чтобы игроки не ассоциировались с эмблемой "Динамо". Сравнивая с "Динамо-75", "Динамо-86", "Динамо-98-99" и с теперешним поколением, не хочется верить, что это "Динамо"?

- Может, и вправду, болельщики говорят от сердца. Непонятная, несуразная и безвольная игра. Многим нужно задуматься, а вправе ли они представлять себя в таком великом клубе, с такой яркой историей, чтобы позорить название клуба? Конечно, обидно! Наши бойцы сидят в окопах, подключают МEGOGO, чтобы посмотреть как там наше "Динамо", и видят, что... Не знаю, будет ли нашим "звездам" стыдно за такую игру.

- Дошло до того, что после первого тайма при счете 0:3 была одна мысль: "Господи, лишь бы не пропустить еще больше, и не закончить игру со счетом 0:5 или 0:6". У вас также?

- Да, есть такое, как было с "Шахтером". Проиграть достойней, с меньшим результатом, чем "горняки". Это катастрофа нашего футбола. Особенно грустно наблюдать такой футбол в исполнении "Динамо". Может, уже нужно привлекать молодежь из U-19, дать им шанс, может, они будут биться на поле. Трудно давать в такой ситуации какие-то советы, но после первого тайма просились уже замены, но главный тренер сделал тройную замену только на 62-й минуте. Хорошо, что испанцы сбавили обороты, играя просто в свое удовольствие. Если бы они давили так же, как и в первом тайме, то крупного счета не избежали бы.

- По такой игре, найти что-то положительное трудно. Может, рискнете?

Одно светлое пятно – это наш вратарь Жора Бущан. Если бы не он, то тогда разгромный счет был бы больше. Да, Сане Шовковскому сейчас не позавидуешь, он работает с тем материалом, который есть. На данный момент у нас лучших нет. Можно для успокоения души найти много причин, почему "Динамо" такое слабое. Это и слабый чемпионат, война, трудная логистика. Не буду оригинальным, сейчас в УПЛ играют футболисты, которые если бы и выходили на поле в 2010-2014-х годах, то в лучшем случае в составах командах Первой и Второй лиг. У нас играет количество, а не качество.