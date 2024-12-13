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Некрофилия. Акценты зрителя на игре Реала Сосьедад и Динамо

Лига Европы

Отмучились…

Некрофилия. Акценты зрителя на игре Реала Сосьедад и Динамо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

В прошлый раз мы вспоминали о том, что если изнасилование неизбежно, нужно расслабиться и получить удовольствие. Вчера в Сан-Себастьяне удовольствие получать было некому. Поскольку на поле надругались над футбольным трупом.

0:11 - это вам не 6:9 : счет опасных моментов в двух наших последних матчах года.

В начале евросезона я обещал не сравнивать “Динамо” с “Шахтером”. Глупо и бессмысленно это делать сегодня - когда наш футбол выживает. И давать пищу для взаимных оскорблений недалеким клубным фанатам. Но вот невольно получилось-таки. И эта абсолютная импотенция на финише года была символична.

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По ассоциации вспомнился анекдот: “Что ты хочешь, Жан - она и при жизни не отличалась темпераментом”. Это не оскорбления, это аллегории и художественные образы.

“Реал Сосьедад” в Испании котируется выше среднего, нынче он шестой в Ла Лиге. В Лиге Европы - ярко выраженный середняк. К слову, знаете, почему его называют “Ла Реал”? Слово “сосьедад” (общество) в испанском языке - женского рода, отсюда и артикль, бо “королевская”. В отличие от мужского “Реал Клуб” - тот таки “эль”.

Нам от этого не легче. Правда, продолжая ассоциативно-образный ряд, трудно себе представить, как женщина управится с неживым мужчиной - в известном смысле. Если там, конечно, был мужчина: “Динамо”-то вообще среднего рода. Но вот как-то получилось, быстро и сердито.

Не совсем понял, зачем киевляне облачились в форму “Ворсклы” - маскировались, что ли? Или это был приличествующий случаю торжественный костюм?

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По смотрибельности первый тайм даже превзошел обе половины игры “Шахтера” с “Баварией”. Есть один нюанс: тогда играли две команды, а здесь - только команда хозяев. В перерыве подумалось: ну, сейчас отпустят, и мы увидим эдакого зомби в исполнении гостей. Не увидели - соперники вяло доигрывали. Труп был трупом.

Не правда ли, все стало ясно еще до середины первого тайма, когда Оярсабаль открыл счет с пенальти? Ну не было у нас шансов, как таковых. Через пять минут счет удвоился, еще через девять - стал крупным. И эти 3:0 совершенно соответствовали происходившему на поле.

Так вышло, что мой коллега-консультант Юстас всего этого не видел, о чем не слишком сожалел. Поэтому рискну высказать свое дилетантское мнение: в середине второго тайма Попов вполне мог заработать и второй пенальти. Уже далеко не новость, что попадание в ногу после удара по мячу может расцениваться как фол.

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Естественно, самой заметной фигурой поединка был Бущан с его семью зачетными сэйвами. Вскоре после третьего гола подумалось даже, что он сможет посягнуть на недавний рекорд Ризныка. Но “Ла Реал” доигрывал(а) без фанатизма: всего-то парочка моментов после перерыва, при нашем молчании ягнят.

У победителей главной личностью показал себя их лидер Оярсабаль. Запомнились также Кубо и Беккер.

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В общем, в таких случаях принято говорить: отмучился. Трава нам пухом в этой Лиге Европы. Два оставшихся матча - пресловутая жизнь после смерти. Да и была ли она раньше? Ни одного очка в шести играх и единственный шальной гол перед финальным свистком - шоб я так жил, как говорят в Одессе.

Вот и получилось, что автор, неустанно твердящий про три источника и три составные части всех наших бед в Европе, все-таки не выдержал и пошел на поводу у этих цифр. Но скорее все-таки - у своих эмоций, впечатлений от увиденного. Вернее, у их отсутствия. Даже жена уже успокоилась, говорит: привыкла.

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Я бы вас просил об одном. Соревнуясь в беспощадности своих обличительных острот, не забывайте: речь идет о лучшей на сегодня команде Украины. Что тогда говорить об остальных? Да, наш футбол под плинтусом. Но альтернатива этому - или не играть в Европе (если такое в принципе позволительно), или вообще забыть о футболе.

И лично я, наблюдая наш последовательный регресс, не вижу, как его можно хотя бы остановить в условиях войны. Возможны лишь отдельные всплески, да и те все реже. Говорят, пессимист - это хорошо информированный оптимист. Уж чего-чего, а информации у нас более чем достаточно…

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
13.12.2024 в 15:43
Так Динамо в еврокубках и не играет, они лишь физически на поле присутствуют. Видимо чемпионство в приоритете. В таком случае искренне желаю удачи шахтёру в упл. В лиге чемпионов должен играть сильнейший, а не самый зашкварный клуб страны.
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Комментарии 3
Andrumas (Düsseldorf)
13.12.2024 в 15:43
Так Динамо в еврокубках и не играет, они лишь физически на поле присутствуют. Видимо чемпионство в приоритете. В таком случае искренне желаю удачи шахтёру в упл. В лиге чемпионов должен играть сильнейший, а не самый зашкварный клуб страны.
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Spokoyno (Київ)
13.12.2024 в 15:38
Ну так на прикладі Олександрії ми побачили, що означає "третя сила" в УПЛ Погром від "ніякого Динамо"! Та і Динамо скоріш за все думало про гру з Вересом, яку обов'язково потрібно виграти, а не про мареннях щось після довгої дороги здобути у євросереднячка! Тому, чому вмирати там, де все одно програєш... А як же престиж запитають мрійники то не для професіоналів!
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fanatSD (донецк)
13.12.2024 в 16:01
обделаетесь по уши и в чемпионате
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