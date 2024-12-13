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"Защита Динамо сыграла бездарно", - Михалик пожалел своего друга Бущана

Лига Европы
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Очередное поражение Динамо в Лиге Европы

"Защита Динамо сыграла бездарно", - Михалик пожалел своего друга Бущана

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Тарас Михалик высказался об очередном поражении киевлян в Лиге Европы от "Реала Сосьедад" (0:3).

"Я не буду давать оценку уровню подготовки игроков испанской команды и динамовцев. Что мне не понравилось, так это с каким настроением вышли киевляне на поединок. Сложилось впечатление, что они не верили в свои силы, выглядели обреченными.

Бездарно сыграла защита, мне даже жаль было моего друга Жору Бущана, которого часто бросали на произвол судьбы и если бы не его блестящая реакция, то пропустили бы гораздо больше. В конце концов, разочаровали и игроков других амплуа.

Остается надеяться, что после этого очередного поражения в Лиге Европы, динамовцы не попадут в психологическую яму и на мажорной ноте завершат 16 декабря первую часть чемпионата УПЛ, когда будут встречаться с "Вересом" - сказал Михалик.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Георгий Бущан Динамо (Киев) Тарас Михавко
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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