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"Защита Динамо сыграла бездарно", - Михалик пожалел своего друга Бущана
Очередное поражение Динамо в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "
"Я не буду давать оценку уровню подготовки игроков испанской команды и динамовцев. Что мне не понравилось, так это с каким настроением вышли киевляне на поединок. Сложилось впечатление, что они не верили в свои силы, выглядели обреченными.
Бездарно сыграла защита, мне даже жаль было моего друга Жору Бущана, которого часто бросали на произвол судьбы и если бы не его блестящая реакция, то пропустили бы гораздо больше. В конце концов, разочаровали и игроков других амплуа.
Остается надеяться, что после этого очередного поражения в Лиге Европы, динамовцы не попадут в психологическую яму и на мажорной ноте завершат 16 декабря первую часть чемпионата УПЛ, когда будут встречаться с "Вересом" - сказал Михалик.
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