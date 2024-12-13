Игрок Динамо - в команде недели Лиги Европы по двум авторитетным версиям

Вратарь киевского " Динамо " Георгий Бущан попал в символическую сборную Лиги Европы по итогам шестого тура.

Авторитетный статистический портал SofaScore назвал 30-летнего голкипера украинской команды лучшим вратарем этой недели, высоко оценив его игру в матче против "Реал Сосьедада" (3:0), дав оценку 9.1 балла.

Несмотря на очередное поражение киевлян в еврокубках, Бущан стал лучшим игроком в составе своей команды, совершив 11 сейвов за игру.

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Также ранее Бущан вошел в символическую сборную Лиги Европы по итогам шестого тура и по версии WhoScored.