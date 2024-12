Игрок Динамо - в команде недели Лиги Европы по двум авторитетным версиям

Вратарь киевского " Динамо " Георгий Бущан попал в символическую сборную Лиги Европы по итогам шестого тура.

Авторитетный статистический портал SofaScore назвал 30-летнего голкипера украинской команды лучшим вратарем этой недели, высоко оценив его игру в матче против "Реал Сосьедада" (3:0), дав оценку 9.1 балла.

Несмотря на очередное поражение киевлян в еврокубках, Бущан стал лучшим игроком в составе своей команды, совершив 11 сейвов за игру.

Также ранее Бущан вошел в символическую сборную Лиги Европы по итогам шестого тура и по версии WhoScored.

???? | Team of the week



Stars of the UEFA Europa League sure delivered yesterday! ????



Among a host of impressive performances, PAOK's winger Andrija Živković *just* stands out as our #UEL Player of the week. ???????? pic.twitter.com/xXWnABmu5w