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Игрок Динамо - в команде недели Лиги Европы по двум авторитетным версиям
Речь, конечно же, о Георгии Бущане
fcdynamo.com
Вратарь киевского "
Авторитетный статистический портал SofaScore назвал 30-летнего голкипера украинской команды лучшим вратарем этой недели, высоко оценив его игру в матче против "Реал Сосьедада" (3:0), дав оценку 9.1 балла.
Несмотря на очередное поражение киевлян в еврокубках, Бущан стал лучшим игроком в составе своей команды, совершив 11 сейвов за игру.
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Также ранее Бущан вошел в символическую сборную Лиги Европы по итогам шестого тура
???? | Team of the week— Sofascore Football (@SofascoreINT) December 13, 2024
Stars of the UEFA Europa League sure delivered yesterday! ????
Among a host of impressive performances, PAOK's winger Andrija Živković *just* stands out as our #UEL Player of the week. ???????? pic.twitter.com/xXWnABmu5w
???????? Europa League Team of the Week #UEL pic.twitter.com/a8JQmYjPFk— WhoScored.com (@WhoScored) December 13, 2024
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