Теперь Динамо в компании: 11 команд набирали 0 очков в 6 матчах группового/общего этапа ЛЕ после реорганизации турнира в 2009 году

После поражения "Реал Сосьедаду" лидер УПЛ присоединился к списку коллективов, которые проиграли 6 поединков группового/общего этапа Лиги Европы после реорганизации Кубка УЕФА 15 лет назад. В сезоне 2014/15 аналогичного результата достиг харьковский "Металлист".

" Динамо " – 2024/25;

" – 2024/25; " Хеккен " (Швеция) – 2023/24;

" (Швеция) – 2023/24; "Омония", "Мальме" – 2022/23;

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" Дандолк " (Ирландия), " Лудогорец ", " Гент " – 2020/21;

" (Ирландия), " ", " " – 2020/21; " Габала " – 2016/17;

" – 2016/17; " Металлист ", " Слован " (Братислава) – 2014/15;

", " " (Братислава) – 2014/15; "Шэмрок Роверс" – 2011/12.

21 января подопечные Шовковского поедут в Турцию, где сыграют против "Галатасарая".