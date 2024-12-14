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Теперь Динамо в компании: 11 команд набирали 0 очков в 6 матчах группового/общего этапа ЛЕ после реорганизации турнира в 2009 году

Лига Европы
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Подобное случалось не так часто

Теперь Динамо в компании: 11 команд набирали 0 очков в 6 матчах группового/общего этапа ЛЕ после реорганизации турнира в 2009 году

Getty Images/Global Images Ukraine

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После поражения "Реал Сосьедаду" лидер УПЛ присоединился к списку коллективов, которые проиграли 6 поединков группового/общего этапа Лиги Европы после реорганизации Кубка УЕФА 15 лет назад. В сезоне 2014/15 аналогичного результата достиг харьковский "Металлист".

  • "Динамо" – 2024/25;
  • "Хеккен" (Швеция) – 2023/24;
  • "Омония", "Мальме" – 2022/23;
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  • "Дандолк" (Ирландия), "Лудогорец", "Гент" – 2020/21;
  • "Габала" – 2016/17;
  • "Металлист", "Слован" (Братислава) – 2014/15;
  • "Шэмрок Роверс" – 2011/12.

21 января подопечные Шовковского поедут в Турцию, где сыграют против "Галатасарая".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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