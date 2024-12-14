Журналист: Если Динамо берегло силы для матча с Вересом, то это двойной позор. Надо иметь достоинство, чтобы сопротивляться

Украинский журналист Руслан Свирин в своем Facebook поделился мнением о поражении "Динамо" в Лиге Европы.

"Динамо" с треском проиграло 0:3. В Сан-Себастьяне. Мой друг Максим Симороз был там в нулевых, когда за "Реал Сосьедад" играл экс-игрок "Динамо" Деметрадзе, в гости к нему ездил, говорит – это один из самых красивых городов Европы. Хотя оно не так раскручено, как Барселона. Но ценители элитного отдыха со мной согласятся".

“Впрочем, мы о футболе. Если учесть, что подопечные Шовковского берегли силы для матча с "Вересом" в чемпионате Украины, то это двойной позор. "Верес" надо обыгрывать когда угодно. Пусть простят меня симпатики амбициозного коллектива из Ровенщины. Во-вторых, нужно иметь достоинство, чтобы на международной арене сопротивляться сопернику, хотя бы. То, что в стране война – слабая отмазка. Тренировочный процесс динамовцев не нарушают боевые действия.

Может, дело в тренерах? Играли в зеленой форме. Удивительная расцветка, как для "Динамо". Соперник играл в наших цветах. Если выключить звук монитора, можно было отвлечься и помечтать, не всматриваясь в лицо – как могут играть и забивать ребята в динамовской форме", – написал Свирин в соцсети.