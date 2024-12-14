Бущан отразил юбилейный пенальти Динамо на международной арене

На 19-й минуте матча в Сан-Себастьяне в рамках 6-го тура общего этапа Лиги Европы Георгий Бущан парировал 11-метровый удар в исполнении нападающего "Реал Сосьедада" Микеля Оярсабаля. Голкиперы киевлян 10 раз в еврокубках спасали свои ворота в подобных ситуациях.

В семи случаях это происходило в ЛЧ/КЕЧ; дважды – в ЛЕ/КУЕФА и один аналогичный эпизод зафиксировали в Кубке обладателей кубков. Трижды выручал "бело-синих" действующий главный тренер Александр Шовковский, в двух ситуациях – Евгений Рудаков и Георгий Бущан.

Также по одному разу коллектив спасали Виктор Банников, Вальдас Мартинкенас и Виталий Рева.