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Вот почему сразу позор? Шацких высказался о провале Динамо в Лиге Европы
Эксперт считает, что провалу есть логическое объяснение
Фото: ФК Динамо Київ
Бывший нападающий киевского "
– Выступление в Лиге Европы от "Динамо" в 2024 году – это позор?
– Вот почему сразу позор?
– А как иначе это назвать? Ноль очков за шесть матчей, один забитый гол, чуть ли не чудом "Виктории" забил Кабаев.
– Ваши аргументы ясны, но… Понимаете, я повторюсь, "Динамо" нужно усиление. Нужны качественные игроки для того, чтобы и скамейка запасных была достаточно длинной, и результаты достойны. А где взять сейчас Шовковскому действительно классных игроков? Легионеры?
Каждый знающий себе цену будет играть в Европе и даже за меньшую зарплату, чем поедет в Украину, где будут платить на два-три доллара больше, условно говоря. Нужно "Динамо" усиливать и защиту, и в атаку нужно классного нападающего, и вингеров хороших.
Мы должны понимать, какие задачи у "Динамо". Потому что если речь идет только об УПЛ, то и этого ресурса может хватить, а в Европе – нет.
– Вернемся к неутешительным результатам в Лиге Европы. Не считаете ли Вы, что, возможно, Шовковский сознательно сделал ставку на УПЛ, чемпионство на внутренней арене, а еврокубками, как бы это, возможно, ни звучало странно, решил пожертвовать? Вот в игре против "Ромы" (0:1) получился едва ли не второй состав. Когда такое бывало?
– Сложно ответить на этот вопрос. Сейчас половина состава "Динамо" – это воспитанники клуба, преимущественно достаточно молодые. А соперники у "Динамо" в Лиге Европы – не проходные команды, а достаточно мощные. Посмотрите на их составы, сравните с составом команды Шовковского.
Даже такие результаты в Лиге Европы, где пока не было ни одной победы или даже ничьей, – это определенный показатель. Тренерский штаб теперь понимает возможности команды, руководство понимает. И самое главное, чтобы теперь все поняли – куда "Динамо" должно двигаться, как развиваться, как улучшаться. Надо провести зимой глубокий анализ и сделать глобальные выводы.
У "Динамо" должна все же быть основная обойма. Да, нужна и ротация, но должен быть скелет, а не от игры к игре варьировать.
Я соглашаюсь с тем, что нельзя все списывать на трудный график: переезды, перелеты, в общем-то непростую логистику. Однако именно отсутствие для игроков нормального режима для полноценного восстановления и реабилитации и привели к таким плачевным результатам на евроарене. Нет энергии, нет эмоций…
– Зато, как назло, куча травм. Например, Ярмоленко почти постоянно на больничном. Учитывая это, а не стоит ли Андрею добивать себя, дарить ахилл, а спокойно пойти на спортивную пенсию в конце сезона?
– Это решать исключительно ему. Лично. Если ему здоровье позволит, то он еще может очень много пользы принести "Динамо".
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