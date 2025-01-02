Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Бущана наибольшее количество сейвов после шести туров общего этапа ЛЕ
Если бы не Георгий, то киевляне пропустили бы гораздо больше
fcdynamo.kiev.ua
Георгий Бущан возглавил рейтинг вратарей, которые чаще всего спасали свои команды в текущей стадии Лиги Европы.
Лучшие киперы общего этапа по количеству сейвов
- Георгий Бущан (Динамо) – 30;
- Никита Хайкин (Буде/Глимт) – 28;
- Мартин Едличка ("Виктория" Пльзень) – 27;
- Марцин Булка (Ницца), Доминик Ливакович (Фенербахче), Рой Мишпати ("Маккаби" Тель-Авив) – 25;
Читайте такжеБущан: Я не делю матчи Лиги Европы или УПЛ
- Исак Петтерссон (Эльфсборг) – 24;
- Матеуш Кохальски (Карабах), Элиас Рафн Олафссон (Мидтьюлланн) – 23;
- Фабрис Ондоа (РФШ) – 22;
- Штефан Тырновану (Стяуа Б.), Ларс Уннершталль (Твенте) – 21;
- Миле Свилар (Рома), Фрейзер Форстер (Тоттенхэм) – 20.
21 января в Стамбуле у вратаря "Динамо" вероятно будет также много работы в матче против "Галатасарая".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Григорчук определился с тренерским штабом в ЛНЗ - Источник
- Саудовские клубы могут предложить Реалу за их звезду 400 млн евро - СМИ
- Брентфорд – Арсенал. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 01.01.2025
- "В нынешнем Динамо нет субординации и уважения", - Милевский связал карточные игры с игрой в футбол
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000