У Бущана наибольшее количество сейвов после шести туров общего этапа ЛЕ

Георгий Бущан возглавил рейтинг вратарей, которые чаще всего спасали свои команды в текущей стадии Лиги Европы.

Лучшие киперы общего этапа по количеству сейвов

Георгий Бущан (Динамо) – 30;

(Динамо) – 30; Никита Хайкин (Буде/Глимт) – 28;

(Буде/Глимт) – 28; Мартин Едличка ("Виктория" Пльзень) – 27;

("Виктория" Пльзень) – 27; Марцин Булка (Ницца), Доминик Ливакович (Фенербахче), Рой Мишпати ("Маккаби" Тель-Авив) – 25;

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Исак Петтерссон (Эльфсборг) – 24;

(Эльфсборг) – 24; Матеуш Кохальски (Карабах), Элиас Рафн Олафссон (Мидтьюлланн) – 23;

(Карабах), (Мидтьюлланн) – 23; Фабрис Ондоа (РФШ) – 22;

(РФШ) – 22; Штефан Тырновану (Стяуа Б.), Ларс Уннершталль (Твенте) – 21;

(Стяуа Б.), Ларс Уннершталль (Твенте) – 21; Миле Свилар (Рома), Фрейзер Форстер (Тоттенхэм) – 20.

21 января в Стамбуле у вратаря "Динамо" вероятно будет также много работы в матче против "Галатасарая".