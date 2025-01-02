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У Бущана наибольшее количество сейвов после шести туров общего этапа ЛЕ

Лига Европы
Обновлено

Если бы не Георгий, то киевляне пропустили бы гораздо больше

У Бущана наибольшее количество сейвов после шести туров общего этапа ЛЕ

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Георгий Бущан возглавил рейтинг вратарей, которые чаще всего спасали свои команды в текущей стадии Лиги Европы.

Лучшие киперы общего этапа по количеству сейвов

  • Георгий Бущан (Динамо) – 30;
  • Никита Хайкин (Буде/Глимт) – 28;
  • Мартин Едличка ("Виктория" Пльзень) – 27;
  • Марцин Булка (Ницца), Доминик Ливакович (Фенербахче), Рой Мишпати ("Маккаби" Тель-Авив) – 25;
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  • Исак Петтерссон (Эльфсборг) – 24;
  • Матеуш Кохальски (Карабах), Элиас Рафн Олафссон (Мидтьюлланн) – 23;
  • Фабрис Ондоа (РФШ) – 22;
  • Штефан Тырновану (Стяуа Б.), Ларс Уннершталль (Твенте) – 21;
  • Миле Свилар (Рома), Фрейзер Форстер (Тоттенхэм) – 20.

21 января в Стамбуле у вратаря "Динамо" вероятно будет также много работы в матче против "Галатасарая".

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Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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