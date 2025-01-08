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Экс-кипер Днепра Куслий - о победе над Гамбургом: Не стоял, а играл - стоят слоны в зоопарке
Яркая и неожиданная была победа
Getty Images
Быыший голкипер "Днепра" Артем Куслий вспомнил, как "Днепр" побеждал "Гамбург" в Кубке УЕФА сезона 2002/03 (3:0).
– Именно вы стояли в том самом матче с "Гамбургом". Разгромная победа, еще и оставили ворота "сухими". Какие у вас воспоминания из этого матча?
– Сначала хочу вас поправить. Я не "стоял", а "играл", потому что стоят слоны в зоопарке, а вратари играют (смеется, - прим.).
Волновался перед матчем, Мефодьевич задолго до матча сказал, что я буду играть. Первую игру мы минимально проиграли, у немцев очень сильная команда. В ответном матче на "Метеоре" был ажиотаж. Насколько же приятно было победить и пройти дальше после такого сильного волнения. "Гамбург" был одной из лучших команд Германии, а мы их победили 3:0, очень приятный момент.
– Как побороли волнение?
– Было непросто, но со стартовым свистком и первым прикосновением к мячу все проходит. Концентрируешься на игре и думаешь, как помочь ребятам и одолеть соперника. Было очень большое желание, потому что ответственность безумная. Впервые за долгое время удалось пройти так далеко в еврокубках. После игры исключительно положительные эмоции, стадион взорвался, были бешеные овации.
– Фраза Мефодьевича о "Бранденбургских воротах" общеизвестна, а что он говорил после матча в раздевалке?
– Поздравил. Как видите, если победили 3:0, то значит, тренер все сделал верно.
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