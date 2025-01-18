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Галатасарай – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 7-го тура группового этапа Лиги Европы
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
DAZN
UA-Футбол организует комментарий поединка 7-го тура группового этапа второго по значимости клубного европейского турнира.
В это больно поверить, но "Динамо" в шести матчах Лиги Европы не набрало ни одного зачетного пункта. Киевляне решили сконцентрироваться на локальных соревнованиях, из ЛЕ подопечные Шовковского уже вылетели и, по сути, оставшиеся матчи будут носить для них статус товарищеских. Какой состав выставит коуч "Динамо"? Сможет ли украинский гранд заработать свои первые очки? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 21 января – в 17:25 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Зуев
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