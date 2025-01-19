UA-Футбол представляет соперника Динамо Киев: Галатасарай (Турция)

Если раньше мы раз за разом смотрели в турнирную таблицу, во что-то верили и надеялись, то теперь это не имеет смысла — конвульсии “Динамо” в Лиге Европы, к счастью, прекратились. Страница перевернута, однако все равно есть незавершенные дела — впереди “Галатасарай” и латвийский РФШ.

Все всё понимают, хотя в стане “бело-синих” звучало множество комментариев о сделанных выводах — тот же Александр Караваев отметил, что “хочется поскорее еврокубки, чтобы показать свой другой уровень”. За язык не тянули, и теперь отвечайте — кто бы что ни говорил, но турки являются фаворитами, и их обыгрыш будет равен подвигу.

Общая история

“Галатасарай” является самым титулованным клубом Турции — возглавляет соответствующие рейтинги по количеству викторий в Суперлиге (24), Кубке (18) и Суперкубке страны (17). Не обошлось и без побед на европейском поприще — например, в кампании 1988/89 “львы” добрались до 1/2-й Кубка европейских чемпионов, где справились с венским “Рапидом”, швейцарским “Ксамаксом” и “Монако”, однако были полностью разбиты “Стяуа” (1:5).

Впрочем, все это меркнет перед триумфом, установленным на рубеже тысячелетий — в 2000-м “желто-красные”, руководимые уважаемым Фатихом Теримом, подняли над головой Кубок УЕФА. Поколение, где блистали Клаудио Таффарел, Георге Попеску, Георге Хаджи и Хакан Шукюр, дало прикурить “Болонье”, “Боруссии” Дортмунд, “Мальорке”, симпатичному “Лидсу” Дэвида О'Лири, а в решающий момент не испугалось испытания серией пенальти. “Арсенал” и Арсен Венгер не знали, как поступить — если Шукер и Виейра подвели, то вот турки выполнили свои попытки с безупречной точностью.

Сегодня о подобном остается мечтать. Суперлига стала гаванью для престарелых и не совсем реализованных звезд, и в этом аспекте “Галатасарай” не отстает. Только вдумайтесь: цвета команды примеряли такие мастера, как Дидье Дрогба, Уэсли Снейдер, Радамель Фалькао, Лукас Подольски, Лукаш Барош, Хамит Алтынтоп, Франк Рибери или Гарри Кьюэлл.

История встреч с “Динамо”

“Динамо” обладает богатым опытом с представителями Суперлиги — противостояло “Бешикташу”, “Бурсаспору”, “Фенербахче” и “Трабзонспору”. Всего киевляне провели 20 матчей и зафиксировали приятную статистику: 12 побед, 5 ничьих и 3 поражения.

“Галатасарай” впервые протестирует подопечных Александра Шовковского на официальном уровне, но имеет хоть какое-то представление, чего ожидать — виделся с Мирчей Луческу в апреле 2022-го. Одна из афиш благотворительного турне завершилась в нашу пользу (3:1) — голами отличились Виталий Буяльский, Артем Беседин, Виктор Цыганков и Барыш Йылмаз.

Современное состояние

а) тренер

Окан Бурук был популярным футболистом, а сейчас планомерно и успешно развивает тренерскую карьеру. Правый полузащитник защищал цвета “Интера”, “Бешикташа” и “Истанбул Башакшехира”, однако прежде всего ассоциируется со “львами” (306 матчей). Выиграл 11 внутренних наград, Кубок и Суперкубок УЕФА, также причастен к триумфу на ЧМ-2002 — взял бронзу на полях Японии и Южной Кореи.

Повесил бутсы на гвоздь в 2010-м, ассистировал Абдулле Авчи в сборной Турции, на самостоятельную тропу ступил с назначением в “Элязыгспор”. В дальнейшем работал во главе “Газиантепспора”, “Сивасспора”, “Гезтепе” и “Акхисарспора”, где пересекся с Евгением Селезневым и в борьбе с “Фенербахче” (3:2) сенсационно оформил кубок страны (2017/18).

В “Ризеспоре” имел возможность познакомиться еще с одним нашим соотечественником — Николаем Морозюком, с 2019-го по 2021-й трудился у руля “Башакшехира” и, имея в распоряжении Гекхана Инлера, Робиньо, Арда Турана, Мартина Шкртела и Гаэля Клиши, сразу гарантировал чемпионство.

Очередное признание открыло новые двери — в июне 2022-го Бурук принял приглашение текущего клуба и отлично держится на должности. Специалист дважды подряд занял лидирующую строчку лиги, плюс, имеет в активе Суперкубок Турции-2023; можно с уверенностью заявить, что сейчас он переживает едва ли не лучший период и считается вполне реализованным. Примечательно, что “желто-красные” не сдают позиции и с большой вероятностью идут к третьему национальному золоту.

Окан в 99% случаев манипулирует тактическим рисунком 4-2-3-1, исповедует высокий прессинг и пытается зажать конкурента у его же штрафной площадки. Подход очень действенный, поскольку игроки в хорошей физической кондиции; особый акцент отведен на работу фулбеков и вингеров — фланги на удивление быстрые и отвечают за доставку мяча.

Выделим Лукаса Торрейру, как ключевую фигуру средней линии — опорник не только выполняет непосредственные функции, но и может похвастаться шикарным пасом, благодаря которому нередко поддерживает фазу нападения. Это человек-баланс, покрывает немало зон, поэтому Бурук относительно спокоен за сохранность и эффективность рисунка.

“Галатасарай” радует организованностью, в середине не наблюдается такой бардак, как у соперников, есть порядок и чувствуется стиль. Да, “Динамо” вновь будет нелегко.

б) команда

Под руководством Бурука топовые имена. Виктор Осимхен все лето собирался в “Челси”, а вместо этого доехал до Стамбула и сейчас прогнозируемо в лидерах атаки клуба — в 18 встречах выдал 14+6. Выделим легендарного Фернандо Муслеру, Давинсона Санчеса, известного выступлениями за “Аякс” и “Тоттенхэм”, вышеупомянутого Лукаса Торрейру, Керема Демирбая, Хакима Зиеша, опытного Дриса Мертенса, Мауро Икарди и Миши Батшуайи.

Список впечатляющий, но отметим, что не все оправдывают ожидания — тот же Зиеш давно не пользуется спросом в глазах менеджмента и откровенно досиживает до лета, а Батшуаи воспринимается скорее резервистом. В то же время только дурак будет пренебрегать скиллами этих персонажей — те скорости, которыми они оперируют, могут без труда вскружить головы защитников “Динамо”.

Юнус Акгюн (11+7), Барыш Йылмаз (11+1), тот же Мертенс, который в 37-летнем возрасте находится в прекрасной форме (5+14), способны нанести большой вред. Да и если обобщить, то каждое звено “Галатасарая” держится на громкой фамилии, являющейся ориентиром для партнеров.

Несмотря на травмы Икарди и Габриэля Сара, который таки не успеет восстановиться, “желто-красные” собрали достаточный и разноплановый ростер для решения тех или иных проблем. Коллектив опережает ближайшего преследователя в Суперлиге на 11 очков, демонстрирует хорошую эффективность (в конце концов, лучшее нападение чемпионата — 51 мяч) и с запасом прочности.

Итог

В последние годы “Галатасарай” довольно неплохо выглядит на международной арене. Если кто-то забыл, то в ЛЧ 2023/24 команда посрамила “Манчестер Юнайтед” (3:2 на “Олд Траффорд” и 3:3 — дома), пробовала сразиться с “Баварией” и вполне претендовала на плей-офф соревнования.

Нынешняя кампания, хоть и в ЛЕ, также проходит в позитивной тональности. “Львы” находятся в топ-восьмерке и не зря: ранее удалось справиться с ПАОКом (3:1), “Эльфсборгом” (4:3) и “Тоттенхэмом” (3:2). На удивление, РФШ (2:2), с которым “Динамо” увидится в заключительном поединке, АЗ (1:1), “Мальме” (2:2) оказали большее сопротивление, но украинцам не следует опираться на этот бэкграунд, а пытаться дать что-то свое.

“Галатасарай” имеет достаточно рычагов для победы — хотя бы потому, что удерживает интенсивную форму. В Суперлиге продолжается регулярный сезон, а нам придется прервать зимние сборы и впервые пройти испытание серьезным оппонентом так рано. С другой стороны, это все демагогия — будто Шовковскому есть смысл беспокоиться за результат.