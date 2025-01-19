УПЛ и прайд. Игроки, примерившие футболки украинских клубов и Галатасарая

Жуан Батиста

Статистика в “Галатасарае” (2002 — 2004): 64 матча, 2 гола

Трофеи: Суперлига (2001/02)

Статистика в “Шахтере” (сезон 2004/05): 27 матчей

Трофеи: УПЛ (2004/05)

Батиста присоединился к “желто-красным” при тренерстве Мирчи Луческу, получил чемпионство и считался игроком, приближенным к стартовой одиннадцатке.

Вот только “Шахтер” почему-то решил купить опорника в не особо удачный период — Жуан был склонен к травмам, сезон 2003/04 завершил на больничном, поэтому долечивался уже в Донецке.

Ринат Ахметов утвердительно ответил на все прихоти румынского специалиста, однако откровенно подарил 4 миллиона долларов. Во-первых, Батиста спасовал перед Анатолием Тимощуком (не забываем о присутствии Игоря Дуляя, Томаша Гюбшмана и Матузалема), во-вторых, не привык к Украине и жаловался в интервью, что тренировался при -27 градусах по Цельсию.

Еще один штрих, перечеркнувший планы южноамериканца — лимит на легионеров. Батиста сам виноват, что не закрепился в рядах “оранжево-черных”, поэтому логично превратился в кандидата на выход. Среди желающих нашелся “Коньяспор”, причем получил полузащитника на бесплатной основе — “Шахтер”, имея такую добрую душу, отпустил Жуана за бесценок. А кто-то в свое время еще говорил: “золотая клетка”, “золотая клетка”... Да где там.

Элано Блумер

Статистика в “Шахтере” (2005 — 2007 гг.): 79 матчей, 23 гола, 14 результативных передач

Трофеи: УПЛ (2004/05, 2005/06), Суперкубок Украины (2005)

Статистика в “Галатасарае” (2009 — 2010): 47 матчей, 7 голов, 5 результативных передач

Трофеи: —

Зимой 2005-го “Шахтер” провернул громкий трансфер — выложил за Элано солидные на тот момент 10 миллионов долларов. Ринату Ахметову пришлось раскошелиться, ведь атакующий полузащитник ярко начал в “Сантосе” и успел провести два матча за сборную, что автоматически повысило его ценник.

Оправдал ли новичок вложенные средства? Обладая неоспоримым талантом, Блумер оставил после себя противоречивую память — отличился против “Интера”, “Дебрецена”, “Ренна”, “Севильи”, “Металлиста” и “Динамо”, однако на длительной дистанции не показал сил непосредственно в УПЛ.

Не покидало ощущение, что бразилец не считывает среду, в которую попал — постоянно жаловался на уровень чемпионата, погодные условия и беспокоился, что выпал с радаров “пентакампеонов” (правда, временно — в августе 2006-го парня позвал Дунга).

Разговоры об уходе, ссоры с Мирчей Луческу и выигрыш Копа Америка-2007, привлекший “Манчестер Сити”, таки пошатнул веру дончан в собственный актив. “Горожане” Свена-Йорана Эрикссона заплатили 12 миллионов евро, Блумер, надо признать, здорово дебютировал (в 10 стартовых турах АПЛ оформил 4+5), впрочем, в дальнейшем впал в немилость Марка Хьюза и отправился в “Галатасарай”, хотя пользовался спросом среди более статусных клубов.

8,5 миллионов евро — именно столько потратили и потеряли турки. Плеймейкер поставил подпись под четырехлетним контрактом, но не поразил ни статистикой, ни отношением к делу, ни физическими кондициями — период наполнен травмами и пребыванием на скамейке запасных. Хорошо, что есть неравнодушный “Сантос” — в 2011-м Блумер вернулся туда, где его любили и носились, как с писаной торбой. Карьера с невероятными перспективами, однако детскими капризами была испорчена.

Юнес Беланда

Статистика в “Динамо” (2013 — 2017 гг.): 88 матчей, 11 голов, 16 результативных передач

Трофеи: УПЛ (2014/15), Кубок Украины (2013/14, 2014/15)

Статистика в “Галатасарае” (2017 — 2021): 131 матч, 22 гола, 26 результативных передач

Трофеи: Суперлига (2017/18, 2018/19), Кубок Турции (2018/19), Суперкубок Турции (2019)

Летом 2013-го Игорь Суркис не пожалел 46,5 миллионов евро и всколыхнул отечественный рынок приобретениями Дьемерси Мбокани, Александара Драговича, Джермейна Ленса и Юнеса Беланда. Последний прибыл уже не на таком хайпе, как в 2012-м, когда “Монпелье” сотворил сенсацию в Лиге 1, но все еще в полном порядке. Примечательно, что плеймейкер не отправился в топ-5, а согласился на переезд в Киев — да, это еще была УПЛ, упакованная деньгами и способная затмить разум зарплатой.

Пример Беланда несколько похож на Блумера — марокканец быстро потерял интерес к Премьер-лиге, плюс, не нашел общий язык с Олегом Блохиным (что даже неудивительно). Сергей Ребров пользовался услугами игрока, но универсал раз за разом напоминал, что стремится сменить обстановку.

Аренды в “Шальке” и “Ниццу”, где Юнес продемонстрировал достаточно высокую планку, стали визитной карточкой и стимулировали к переговорам “Галатасарай”. “Львы” удовлетворили аппетит Суркиса 10 миллионами евро (президент киевлян сполна отбил инвестиции) и не пожалели о принятом решении.

Африканец заслужил звание футболиста основы, забил ряд важных мячей, таких как победный в Суперкубке Турции-2019, заслуженно взял четыре медали высшей пробы. Подозреваем, что Беланда задержался бы в “Галатасарае” дольше, однако в марте 2021-го раскритиковал положение дел в клубе и был мгновенно выставлен за порог.

Продолжил выступления в “Демирспоре”, в 2023-м перебрался в катарский “Аль-Шамаль”, имеет на руках трудовой договор до конца декабря 2025-го и хорошо себя чувствует: в 27 встречах сделал 3+9.

Тете

Статистика в “Шахтере” (2019 — 2023 гг.): 108 матчей, 31 гол, 15 результативных передач

Трофеи: УПЛ (2018/19, 2019/20), Кубок Украины (2018/19), Суперкубок Украины (2021)

Статистика в “Галатасарае” (сезон 2023/24): 45 матчей, 3 гола, 6 результативных передач

Трофеи: Суперлига (2023/24), Суперкубок Турции (2023)

В феврале 2019-го дончане сделали Тете седьмым новичком по дороговизне в своей истории. Правый вингер сломя голову ворвался в большой спорт и подтвердил, что стоит 15 миллионов евро — регулярно радовал результативными действиями, а в первой части 2021/22 вышел на пик и принес 10+2 в 28 поединках.

“Шахтер” не мог нарадоваться прогрессу, надеялся собрать сливки, а затем началось полномасштабное вторжение. ФИФА криво проработал момент с аспектом, касающимся ухода иностранных футболистов и тренеров, чем фактически лишил “горняков” будущих прав на своих же подопечных. Поэтому сначала нападающий пожал руку “Лестеру” и “Лиону” — казалось бы, только арендные соглашения, а украинская сторона за это не получила никакой компенсации.

Ситуация приобрела еще худшую тональность, когда в августе 2023-го бразилец свободным агентом присоединился к “Галатасараю”. Удивили не просто выбор Тете, а и его дальнейший посредственный перформанс — парень так рвался порвать связи с УПЛ, так раскручивался агентом, а на практике не стал железобетонным на “Тюрк Телеком Арене”.

Скромная статистика и судебная волокита, навязанная “Шахтером” (кстати, в июле 2024-го ФИФА частично удовлетворил иск и заставил “львов” заплатить почти 2,5 млн евро), дала понять, что Тете на данном этапе не так ценен и с ним не стоит церемониться. В июле прошлого года нападающий отправился в “Панатинаикос”, где признаем, находится в неплохой форме, однако разве это предел мечтаний?