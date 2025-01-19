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Главным арбитром матча Галатасарай – Динамо станет арбитр из Эстонии
С киевлянами еще не встречался
Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА определилась с официальными представителями на матч седьмого тура основного этапа Лиги Европы между "Галатасараем" и "Динамо".
Главным арбитром станет эстонец Кристо Тохвер. Он еще ни разу не обслуживал поединки "Динамо".
Вместо этого он однажды работал с "Зарей", и по два раза со сборными Украины U-21 и U-17. Один матч был выигран украинскими командами, один проигран и еще трижды фиксировалась ничья.
Лайнсменами будут работать Сильвер Киев и Сандер Саша. Четвертый арбитр – Квин Кайвоя.
Арбитрами ВАР станут Марко Лийва и Йоонас Яновиц. Все шесть судей представляют Эстонию.
"Галатасарай" и "Динамо" встретятся 21 января в Стамбуле. Начало матча запланировано на 17:30.
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