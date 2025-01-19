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Главным арбитром матча Галатасарай – Динамо станет арбитр из Эстонии

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С киевлянами еще не встречался

Главным арбитром матча Галатасарай – Динамо станет арбитр из Эстонии

Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА определилась с официальными представителями на матч седьмого тура основного этапа Лиги Европы между "Галатасараем" и "Динамо".

Главным арбитром станет эстонец Кристо Тохвер. Он еще ни разу не обслуживал поединки "Динамо".

Вместо этого он однажды работал с "Зарей", и по два раза со сборными Украины U-21 и U-17. Один матч был выигран украинскими командами, один проигран и еще трижды фиксировалась ничья.

Лайнсменами будут работать Сильвер Киев и Сандер Саша. Четвертый арбитр – Квин Кайвоя.

Арбитрами ВАР станут Марко Лийва и Йоонас Яновиц. Все шесть судей представляют Эстонию.

"Галатасарай" и "Динамо" встретятся 21 января в Стамбуле. Начало матча запланировано на 17:30.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Максим Кучер
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