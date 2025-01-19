"Не считаю Галатасарай фаворитом": Михалик сделал прогноз на поединок Динамо

В рамках седьмого тура основного этапа Лиги Европы "Галатасарай" в Стамбуле примет "Динамо". Бывший защитник киевлян Тарас Михалик сделал свой прогноз на игру.

“Я не считаю гранда турецкого футбола фаворитом. Хотя учитывая турнирное положение соперников победа больше нужна "Галатасараю", который реально претендует на попадание в столь желанную главную восьмерку.

С другой стороны, возможно именно эта раскованность, когда не тяготеет очковое бремя и поможет динамовцам сыграть в свое удовольствие и продемонстрировать лучшие качества. Тем более, что кадровые потери киевляне избежали, вернулся в строй лидер Андрей Ярмоленко, поэтому о какой-то сыгранности не может быть и речи.

К тому же это одна из последних поводов в текущее трансферное "окно" динамовцам заявить о себе на международной арене. Я ставлю на результативную ничью – 1:1”, – сказал Михалик.