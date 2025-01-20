  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Галатасарай - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Галатасарай - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Галатасарай - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Галатасарай - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Во вторник, 21 января киевское "Динамо" сыграет гостевой матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого "Галатасарая". Поединок состоится в Стамбуле на стадионе "Али Сами Ен".

Favbet
1.23
6.70
12.50
Узнать больше

После шести туров команда Александра Шовковского занимает последнее, 36-е место в турнирной таблице общего этапа турнира. Киевляне потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, поэтому заключительные поединки уже не будут иметь турнирного значения.

Турецкая команда занимает 6-ю строчку, имея в своем активе 12 баллов, и обеспечив себе место в топ-24.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Галатасарай - Динамо
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Динамо в ЛЕ, Шахтер в ЛЧ, Трубин против Барсы, Ман Сити – Челси. Расписание футбола на 20 – 26 января
yellow-arrow
"Раздевалка была безумной": легенда Карпат вспомнил матчи ЛЕ против Боруссии Д, Севильи и ПСЖ
yellow-arrow
"Не считаю Галатасарай фаворитом": Михалик сделал прогноз на поединок Динамо
Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости