Галатасарай - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Во вторник, 21 января киевское "Динамо" сыграет гостевой матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого "Галатасарая". Поединок состоится в Стамбуле на стадионе "Али Сами Ен".

После шести туров команда Александра Шовковского занимает последнее, 36-е место в турнирной таблице общего этапа турнира. Киевляне потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, поэтому заключительные поединки уже не будут иметь турнирного значения.

Турецкая команда занимает 6-ю строчку, имея в своем активе 12 баллов, и обеспечив себе место в топ-24.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Галатасарай - Динамо Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>