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Галатасарай - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Галатасарай - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо Київ
Во вторник, 21 января киевское "Динамо" сыграет гостевой матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого "Галатасарая". Поединок состоится в Стамбуле на стадионе "Али Сами Ен".
После шести туров команда Александра Шовковского занимает последнее, 36-е место в турнирной таблице общего этапа турнира. Киевляне потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, поэтому заключительные поединки уже не будут иметь турнирного значения.
Турецкая команда занимает 6-ю строчку, имея в своем активе 12 баллов, и обеспечив себе место в топ-24.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 1.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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