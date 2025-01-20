Неоптимистично. Эксперт дал прогноз на матч Галатасарай – Динамо

Известный тренер, а ныне авторитетный эксперт Олег Федорчук поделился ожиданиями от заключительных матчей "Динамо" в Лиге Европы. Напомним, 21 января киевляне сыграют против турецкого "Галатасарая", а 30 января встретятся с латвийским РФС.

"Думаю, что использовать эти матчи как плацдарм для будущего сейчас гораздо разумнее. Ведь с практической точки зрения "Динамо" сейчас, я думаю, целесообразно максимально сконцентрироваться на чемпионате страны. Это таки Лига чемпионов, большие финансовые бонусы. Это шанс, которого в ближайшие пять лет может и не быть, ведь мы понимаем, что "Шахтер" сделает все, чтобы нынешний провал больше не повторился.

Плюс не будем забывать о карьере тренера, ведь если Александр Шовковский такой шанс не использует, то к нему будут вопросы. Итак, осмелюсь предположить, что будет легкость психологическая, не будет нагнетания по этой игре. Скорее всего, установка будет следующей - как получится, так получится, играйте за престиж, получайте опыт и постарайтесь избежать травм. И это может сыграть в плюс, ведь когда ответственность за результат не давит, команда может сыграть лучше, чем обычно.

В то же время, судя по сборам, по тому, как команда играет в обороне, у меня по поводу этих матчей большой пессимизм - ничего не изменилось, вопросы к обороне большие, хотя в атаке и Буяльский, и Ванат находятся в хорошей форме. По обороне - те футболисты, которые были на просмотре, они не сильнее тех, кто уже есть, примерно такого же уровня. Не усилив позицию центрального защитника хотя бы одним опытным игроком, трудно рассчитывать на хороший результат. Мы помним те же самые игры с "Рухом", с "Ингульцом", как защиту киевлян возили. Классная команда может выиграть 1:0, и при этом не создать у своих ворот ни одного момента, как, например, "Интер" или "Динамо" прошлых лет.

Поэтому мой прогноз по поводу "Галатасарая" не очень оптимистичный - хотелось бы, чтобы сыграли 1:1, но думаю, что с разницей в один мяч киевляне проиграют", - резюмировал Федорчук.