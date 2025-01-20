Места боевой славы. Стамбул. Есть ли антураж перед матчем с Динамо?

Стамбул – это сверхфутбольный город. Здесь базируются три крупнейшие команды Турции: "Галатасарай", "Фенербахче" и "Бешикташ". И они делят между собой не только бывшую столицу, но и всю страну. Многие фаны из провинций выбирают именно из этих трех клубов, забывая об условных "Антальяспоре" или "Трабзонспоре". И именно у завтрашнего соперника "Динамо" – "Галатасарая" – эта база болельщиков самая большая.

Материал подготовлен при поддержке Официального спонсора ФК "Динамо" (Киев) в матчах еврокубков GGBET.

***

Почему матч Лиги Европы состоится во вторник? Все проще, чем казалось. Стамбул как город не готов принять сразу несколько поединков еврокубков за один день. Поэтому УЕФА составляет расписание так, чтобы происходило не больше одного матча в сутки. На этой неделе сошлись все карты: у трех стамбульских команд домашние встречи Лиги Европы. "Динамо" выпал билет сыграть именно во вторник.

Далеко не чужая киевлянам эта страна. Они здесь регулярно проводят сборы. В том числе и этой зимой "Динамо" разместилось именно в Турции. А конкретно в Белеке, что возле Антальи. И хотя с "Галатасараем" "бело-синие" официально встретятся впервые, однако против турецких команд это будет далеко не дебют.

В общей сложности киевляне провели 26 матчей с командами из местной Суперлиги. В том числе 13 – в гостях, из которых было пять побед, четыре ничьих и четыре поражения. В последний раз киевляне играли в Турции в 2023 году. Тогда – в поединке против "Бешикташа" – подопечные Луческу проиграли 0:1.

Что касается бывшего румынского тренера "Динамо", то он в Стамбуле явно не последний человек. Его там любят. Не только потому, что он с "Динамо" проиграл там "Бешикташу". Он сам тренировал "Галатасарай" еще в далеких 2000-2002 годах, затем и "черных орлов" два следующих сезона. В том числе и вписал свое имя в историю, ведь в августе 2000 его "Гала" победил "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА (2:1). После этого Луческу надолго возглавил "Шахтер". Но все равно потом вернулся в Турцию: стал главным тренером сборной в 2017. Хотя именно этот период в национальной команде был не слишком удачным с футбольной точки зрения.

***

Как уже выше упоминалось, "Галатасарай" – первый номер в списке болельщиков в Турции. Об этом говорят соцсети (наибольшее количество подписчиков), об этом говорят и обычные рядовые турки. Истина у всех одна и достаточно проста: это самый успешный клуб за пределами страны. Поэтому в условной Германии, где большая турецкая диаспора, именно “желто-красные” являются любимой командой.

Если украинцы не могут по футбольным причинам определить, кого же поддерживать в Турции, то это очень легко сделать по политическим. "Фенербахче" регулярно играет товарищеские матчи и турниры с российскими командами и ездит на болота, их фанаты публично поддерживали Путина в матче против "Динамо". Тот же Бешикташ недавно подписал спонсорский контракт с "Газпромом". Параллельно же у "Галатасарая" нет очевидных связей с РФ, да еще и он провел благотворительный матч с "Динамо" в начале полномасштабного вторжения. Поэтому выбор очевиден.

***

Что касается самого антуража в Стамбуле, то его как такового нет. Город спокойно (хотя о трафике в Стамбуле скорее беспокойно) живет своей жизнью, несмотря на то, что во вторник сыграет "Динамо", в среду – "Атлетик", а в четверг – "Лион". Даже площади и улицы на стадионе находятся в обычном буднем ритме. Громче здесь будет всего за несколько часов до матча.

И проблема не в уровне соперников стамбульцев на этой неделе. Просто бывшая турецкая столица настолько велика, что болельщики рассредоточены по городу. И вообще для местных фанатов расписание буднего дня, в который проходят еврокубки, простое: утром – на работу, вечером – на стадион. Вот после поединка "Галатасарай" – "Динамо", который начинается в 18:30 по местному времени, будет жарко. По крайней мере, возле стадиона "Рамс Парк", который расположен далеко от исторического центра Стамбула: в районе Вади.

***

Игроки "Динамо", если учитывать их комментарии перед матчем, довольно боевито и положительно настроены на этот поединок. Они полагают, что готовы психологически и физически. Несмотря на то, что больше месяца не проводят официальные поединки. В то же время "Галатасарай" параллельно уже по полной играет в Суперлиге.

В последний раз киевляне побеждали в Стамбуле в июле 2022 года. Тогда "Динамо" выбросило за борт Лиги чемпионов "Фенербахче" на глазах их противных болельщиков. Свежесть и хорошая логистика сыграла на руку киевлянам против более сильного по многим компонентам соперника. Смогут ли "бело-синие" повторить такой удачный результат при схожих условиях и в этот вторник?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine, ФК "Динамо", UA-Футбол