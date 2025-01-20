Осенних проблем с логистикой уже нет. Но поможет ли это Динамо против Галатасарая?

Свой календарный год "Динамо" начнет по-новому: впервые сыграет в седьмом туре Лиги Европы. Соответственно, и подход к логистическим вопросам киевлян изменился, ведь параллельно нет других официальных турниров.

Материал подготовлен при поддержке Официального спонсора ФК "Динамо" (Киев) в матчах еврокубков GGBET

Подопечные Шовковского прекрасно стартовали в зарубежных соревнованиях этого сезона. Базировались преимущественно в Люблине, там и играли. Даже удалось перенести первый тур УПЛ, несмотря на все запреты, специально введенные в регламент. Соответственно, у игроков не было большой усталости от переездов, а также у них было время на восстановление.

Конечно, речь идет сугубо о футбольном компоненте, ведь желательно, чтобы футболисты обеих команд были в одинаковых условиях. И сегодня из-за войны этого равенства у украинских команд забрали. Если говорить о "спорте высоких достижений" это очень бьет по результату. Если сравнивать в целом с ситуацией в Украине, то, конечно, можно сказать, что “нечего жаловаться”. Об этом часто отмечают и сами футболисты. В том числе, чтобы им потом не прилетело от нервных фанатов.

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Как мы писали ранее, матчи ЛЕ в Гамбурге превратились в обширный организационный провал руководства киевлян. Не все идеальны, каждый может совершать ошибки. А вот будут ли сделаны выводы – увидим потом. Тогда вместо того, чтобы приезжать в Люблин и играть там, футболисты еще летели в Германию и тратили дополнительное время на дорогу. Так же касается и всех выездных матчей. То есть вместо двух часов дороги (по сравнению с соперниками) она могла занимать два дня (с учетом ночевок). Потому что параллельно еще матчи УПЛ, на которые нужно возвращаться и ездить автобусами сотни километров.

В этот раз все легче. Перелет из Антальи, вблизи которой базировалось "Динамо" на сборах, в Стамбул длится всего 80 минут. Киевляне сегодня утром выехали из гостиницы ориентировочно в 10 утра и уже ближе к обеду добрались до своего отеля на следующие несколько дней в Стамбуле.

Сегодня у них был запланирован обед, после чего организационные моменты и отдых. В 16:30 по киевскому времени состоялась пресс-конференция Александра Шовковского, а в 17:00 – открытая тренировка.

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"Галатасарай" также провел пресс-конференцию и открытую тренировку. Стамбульцы решили не ехать на стадион, расположенный в 30 километрах от их собственной базы, поэтому все активности были там.

А вот киевляне провели свою официальную сессию именно в "Спорткомплексе Али Сами Эн", где запланирован и матч. Он расположен высоко на севере города: туда от исторического центра ехать около 20 км.

Для Стамбула это достаточно большой путь, ведь в дороге можно задержаться ориентировочно час. И без футбола в этом городе хаос и значительные пробки, а в дни матчей творится настоящее безумие. Поэтому если у киевлян запланированы какие-либо активности типа прогулки или экскурсии, то далеко от отеля они удаляться не должны.