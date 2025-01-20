  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Тренер Галатасарая: Нас не должно обманывать положение Динамо в Лиге Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Галатасарая: Нас не должно обманывать положение Динамо в Лиге Европы

Лига Европы
Обновлено

Окан Бурук высказался перед предстоящим матчем ЛЕ

Тренер Галатасарая: Нас не должно обманывать положение Динамо в Лиге Европы

Фото: galatasaray.org

Новина українською

Главный тренер турецкого "Галатасарая" Окан Бурук поделился мыслями накануне матча 7-го тура общего этапа Лиги Европы с киевским "Динамо".

"Это очень важный и решающий матч для нас, чтобы попасть в восьмерку лучших в Лиге Европы. Нас не должно обманывать текущее положение нашего соперника в турнирной таблице. Они являются лидерами в своем чемпионате. Они никогда не проигрывали.

Конечно, есть различие между Лигой Европы и чемпионатом Украины, но у них есть хорошие игроки. Они длительное время не играли официальные матчи из-за перерыва в межсезонье. Однако они провели товарищеские матчи. Мы также следили за тем, какие игроки там играют, какая у них система. Могу сказать, что наш соперник - хорошая команда, но мы также хотим объединиться с нашими болельщиками и добиться победы. Каждый выигранный матч - это боевой дух для нас. Мы полны энтузиазма. Я думаю, что мы фавориты матча из-за нашего места в таблице. Но я хочу еще раз напомнить, что наш соперник - тоже хорошая команда.

Наша главная цель — сыграть в финале в Сан-Мамесе. Мы всегда это говорим, мечтаем и думаем об этом. Конечно, для этого предстоит пройти долгий путь", - рассказал Бурук.

Матч "Галатасарай" - "Динамо" состоится 21 января и начнется в 17:30 по Киеву.

По теме
yellow-arrow
"На одну игру можно собраться". Гецко считает, что Динамо не проиграет Галатасараю
yellow-arrow
УПЛ и прайд. Игроки, примерившие футболки украинских клубов и Галатасарая
yellow-arrow
Места боевой славы. Стамбул. Есть ли антураж перед матчем с Динамо?
Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул) Окан Бурук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
galatasaray.org
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости