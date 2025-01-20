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Тренер Галатасарая: Нас не должно обманывать положение Динамо в Лиге Европы
Окан Бурук высказался перед предстоящим матчем ЛЕ
Фото: galatasaray.org
Главный тренер турецкого "Галатасарая" Окан Бурук поделился мыслями накануне матча 7-го тура общего этапа Лиги Европы с киевским "Динамо".
"Это очень важный и решающий матч для нас, чтобы попасть в восьмерку лучших в Лиге Европы. Нас не должно обманывать текущее положение нашего соперника в турнирной таблице. Они являются лидерами в своем чемпионате. Они никогда не проигрывали.
Конечно, есть различие между Лигой Европы и чемпионатом Украины, но у них есть хорошие игроки. Они длительное время не играли официальные матчи из-за перерыва в межсезонье. Однако они провели товарищеские матчи. Мы также следили за тем, какие игроки там играют, какая у них система. Могу сказать, что наш соперник - хорошая команда, но мы также хотим объединиться с нашими болельщиками и добиться победы. Каждый выигранный матч - это боевой дух для нас. Мы полны энтузиазма. Я думаю, что мы фавориты матча из-за нашего места в таблице. Но я хочу еще раз напомнить, что наш соперник - тоже хорошая команда.
Наша главная цель — сыграть в финале в Сан-Мамесе. Мы всегда это говорим, мечтаем и думаем об этом. Конечно, для этого предстоит пройти долгий путь", - рассказал Бурук.
Матч "Галатасарай" - "Динамо" состоится 21 января и начнется в 17:30 по Киеву.
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