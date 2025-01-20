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"На одну игру можно собраться". Гецко считает, что Динамо не проиграет Галатасараю
По его словам, киевляне сумеют дать бой стамбульскому гранду
Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий
Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко поделился своими ожиданиями от матча киевского "Динамо" с турецким "Галатасараем" в Лиге Европы.
"Если откровенно, то я был убежден, что перед январскими поединками на международной арене динамовцы позаботятся об усилении наиболее уязвимой позиции – в центре обороны. Этого не произошло, более того, тех беков, которые были на просмотре, можно было рассматривать исключительно как игроков на перспективу. Почему киевляне не остановили свой выбор на каком-то опытном стоппере, который бы навел порядок в обороне, можно только догадываться.
К сожалению, приходится констатировать, что сейчас в составе "Динамо" нет топовых исполнителей, которые могли бы сделать нужный результат или повести за собой. Вот почему того уровня игроков, которые есть у руководителя Александра Шовковского, может не хватить для сохранения лидирующей позиции в УПЛ. Не исключено, что киевляне думают усилиться уже в начале февраля, когда начнут непосредственную подготовку ко второй части сезона.
Завтра в Стамбуле Шовковскому ничего не остается, как рассчитывать на исполнителей, которые были в его распоряжении прошлой осенью. Все же, я придерживаюсь той точки зрения, что на одну игру всегда можно собраться и постараться прыгнуть выше головы. Тем более, что у тренерского штаба киевлян было достаточно времени для исправления ошибок. Поэтому я склоняюсь к тому, что киевляне сумеют дать бой стамбульскому гранду и запишут в свой актив первые очки. Ставлю на результативную ничью", - резюмировал Гецко.
Матч "Галатасарай" - "Динамо" состоится 21 января и начнется в 17:30 по Киеву.
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