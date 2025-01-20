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"На одну игру можно собраться". Гецко считает, что Динамо не проиграет Галатасараю

Лига Европы

По его словам, киевляне сумеют дать бой стамбульскому гранду

"На одну игру можно собраться". Гецко считает, что Динамо не проиграет Галатасараю

Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий

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Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко поделился своими ожиданиями от матча киевского "Динамо" с турецким "Галатасараем" в Лиге Европы.

"Если откровенно, то я был убежден, что перед январскими поединками на международной арене динамовцы позаботятся об усилении наиболее уязвимой позиции – в центре обороны. Этого не произошло, более того, тех беков, которые были на просмотре, можно было рассматривать исключительно как игроков на перспективу. Почему киевляне не остановили свой выбор на каком-то опытном стоппере, который бы навел порядок в обороне, можно только догадываться.

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К сожалению, приходится констатировать, что сейчас в составе "Динамо" нет топовых исполнителей, которые могли бы сделать нужный результат или повести за собой. Вот почему того уровня игроков, которые есть у руководителя Александра Шовковского, может не хватить для сохранения лидирующей позиции в УПЛ. Не исключено, что киевляне думают усилиться уже в начале февраля, когда начнут непосредственную подготовку ко второй части сезона.

Завтра в Стамбуле Шовковскому ничего не остается, как рассчитывать на исполнителей, которые были в его распоряжении прошлой осенью. Все же, я придерживаюсь той точки зрения, что на одну игру всегда можно собраться и постараться прыгнуть выше головы. Тем более, что у тренерского штаба киевлян было достаточно времени для исправления ошибок. Поэтому я склоняюсь к тому, что киевляне сумеют дать бой стамбульскому гранду и запишут в свой актив первые очки. Ставлю на результативную ничью", - резюмировал Гецко.

Матч "Галатасарай" - "Динамо" состоится 21 января и начнется в 17:30 по Киеву.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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