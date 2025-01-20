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Еще не готовы. Два игрока основы Динамо с Галатасараем не сыграют

Лига Европы
Обновлено

Об этом сообщает Александр Шовковский на пресс-конференции

Еще не готовы. Два игрока основы Динамо с Галатасараем не сыграют

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 21 января, "Динамо" в Турции сыграет свой матч группового раунда Лиги Европы против местного "Галатасарая".

Материал подготовлен при поддержке Официального спонсора ФК "Динамо" (Киев) в матчах еврокубков GGBET.

И как сообщил главный тренер киевской команды Александр Шовковский, в матче не смогут принять участие хавбек Владимир Бражко и центрбек Денис Попов.

Оба игрока еще не успели восстановиться после травм.

Напомним, что матч Лиги Европы "Галатасарай" - "Динамо" состоится во вторник, 21 января и начнется в 17:30 по Киеву.

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Александр Шовковский Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул) Денис Попов Владимир Бражко
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Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
20.01.2025 в 18:07
Якшо Динамо виставить 3ЦЗ, + 2 опорніка і запреться в штрафній, це буде ппц. Якшо залишаться 3 півзахисника, вони нічго не зроблять вся гра буде в нас в штрафній. Ну добре, нахай буде два опорніка, хоча в нас 2х і немає (3й був Андрієвський). Бущан Тимчик(Караваєв60хв)-Біловар-Михавко-Вівчаренко Михайленко-Рубчинський(Піхальонок60хв) Кабаєв(Брагару80хв)-Шапаренко-Буяльський(Ярмоленко 45хв) Ванат(Волошин 60хв). Перший тайм, треба ламати їм гру в центрі поля, Кабаєв-Шапаренко-Буяльський, гравці з хорошим пасом, добре зможуть видать на Ваната, + ше і самі можуть вбігати на передачі, + Шапаренко може гарно з далеку вдарити. Трохи їх за..ать, і в 2му таймі можна зняти опорника, випустити вище Піхальонка, додати тиску, свіжими Караваєв,Ярмоленко. В напад випустити швидкого Волошина, в нього бомбардирських якостей бульше ніж в Герреро.
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
20.01.2025 в 18:07
Якшо Динамо виставить 3ЦЗ, + 2 опорніка і запреться в штрафній, це буде ппц. Якшо залишаться 3 півзахисника, вони нічго не зроблять вся гра буде в нас в штрафній. Ну добре, нахай буде два опорніка, хоча в нас 2х і немає (3й був Андрієвський). Бущан Тимчик(Караваєв60хв)-Біловар-Михавко-Вівчаренко Михайленко-Рубчинський(Піхальонок60хв) Кабаєв(Брагару80хв)-Шапаренко-Буяльський(Ярмоленко 45хв) Ванат(Волошин 60хв). Перший тайм, треба ламати їм гру в центрі поля, Кабаєв-Шапаренко-Буяльський, гравці з хорошим пасом, добре зможуть видать на Ваната, + ше і самі можуть вбігати на передачі, + Шапаренко може гарно з далеку вдарити. Трохи їх за..ать, і в 2му таймі можна зняти опорника, випустити вище Піхальонка, додати тиску, свіжими Караваєв,Ярмоленко. В напад випустити швидкого Волошина, в нього бомбардирських якостей бульше ніж в Герреро.
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