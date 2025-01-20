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Еще не готовы. Два игрока основы Динамо с Галатасараем не сыграют
Об этом сообщает Александр Шовковский на пресс-конференции
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
Во вторник, 21 января, "Динамо" в Турции сыграет свой матч группового раунда
Материал подготовлен при поддержке Официального спонсора ФК "Динамо" (Киев) в матчах еврокубков GGBET.
И как сообщил главный тренер киевской команды Александр Шовковский, в матче не смогут принять участие хавбек Владимир Бражко и центрбек Денис Попов.
Сделать прогноз на матч "Галатасарай" - "Динамо" можно вместе с GGBET.
Оба игрока еще не успели восстановиться после травм.
Напомним, что матч Лиги Европы "Галатасарай" - "Динамо" состоится во вторник, 21 января и начнется в 17:30 по Киеву.
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жека-киев (биг виладж)
20.01.2025 в 18:07
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