Еще не готовы. Два игрока основы Динамо с Галатасараем не сыграют

Во вторник, 21 января, "Динамо" в Турции сыграет свой матч группового раунда Лиги Европы против местного "Галатасарая".

Материал подготовлен при поддержке Официального спонсора ФК "Динамо" (Киев) в матчах еврокубков GGBET.

И как сообщил главный тренер киевской команды Александр Шовковский, в матче не смогут принять участие хавбек Владимир Бражко и центрбек Денис Попов.

Оба игрока еще не успели восстановиться после травм.

Напомним, что матч Лиги Европы "Галатасарай" - "Динамо" состоится во вторник, 21 января и начнется в 17:30 по Киеву.