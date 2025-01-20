"Чемпионат - наша первая цель", - защитник Галатасарая - о матче с Динамо

Защитник "Галатасарая" Исмаил Якобс поделился ожиданиями от матча основного раунда Лиги Европы против " Динамо ".

"Каждый матч очень важен, особенно в Лиге Европы. Если мы победим завтра, это будет для нас большим шагом. Одна из наших главных целей — чемпионат, а другая — это Лига Европы. Мы верим, что мы можем здесь что-то сделать, мы можем что-то выиграть в ЛЕ.

Я полностью выздоровел и чувствую себя хорошо физически. Я чувствую, что мое тело готово.

Я говорил об этом раньше в интервью. Мои товарищи по команде, мои учителя и сотрудники действительно облегчают адаптацию. Благодаря им создается очень хорошая атмосфера, как в раздевалке, так и на поле. Когда мы играем в футбол, матчи и побеждаем, мы поддерживаем друг друга. Мы по-прежнему едины, когда мы вместе", - сказал Якобс.