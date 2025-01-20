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"У нас есть эмблема на груди и самолюбие": Буяльский прокомментировал состояние Динамо перед Галатасараєм

Лига Европы

Считает, что это битва за престиж

"У нас есть эмблема на груди и самолюбие": Буяльский прокомментировал состояние Динамо перед Галатасараєм

UA-Футбол

Новина українською

Капитан "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал настроение и готовность команды на матч против "Галатасарая" в матче седьмого тура основного этапа Лиги Европы. Слова полузащитника из Стамбула сообщает журналист UA-Футбол.

Материал подготовлен при поддержке Официального спонсора ФК "Динамо" (Киев) в матчах еврокубков GGBET.

– Как лично Вы относитесь к этому матчу против "Галатасарая"? Возможно, как битву за престиж, или просто подготовку ко второй части сезона?

– Могу сказать, что это больше битва за престиж, потому что у нас уже нет никаких задач в еврокубках. У нас есть эмблема на груди и самолюбие, которое мы должны показать в завтрашней игре. Я думаю, что каждый из нас завтра будет по максимуму отдаваться и мы покажем, что то место, на котором мы сейчас – это совпадение.

– Это впервые начинать "Динамо" и украинским клубам так рано официальные матчи. Как прошел тренировочный сбор и на сколько ты чувствуешь, что ты и команда готовы к официальным поединкам?

– Да, это в моей карьере впервые, что мы так рано начали сборы. Я считаю, что мы провели очень производительный сбор. Сыграли контрольные матчи, в которых наигрывали разные комбинации как в атаке, так и в защите. Мы готовы на все 100% физически. А то, как мы завтра играть, нам уже рассказал главный тренер. Думаю, что мы покажем свои лучшие качества”, – сказал Буяльский.

Также игрок ответил на вопросы турецкого журналиста, который поинтересовался футбольным и военным настоящим команды.

– В Анталье во время сбора мы увидели много молодых игроков. Как вы мотивируете этих футболистов, учитывая войну в Украине?

– У игроков есть контракты с клубом. Они их выполняют, тренируются, прогрессируют. Они хотят помогать команде и нашей стране. То есть попадать в сборные Украины: молодежную, национальную. Завоевывать трофеи и медали в чемпионатах, соревнованиях, в которых они играют”, – добавил Виталий.

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"Динамо" и "Галатасарай" встретятся в Стамбуле завтра. Матч начнется в 17:30 по киевскому времени.

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Виталий Буяльский Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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Bаrcelinius
20.01.2025 в 18:08
А ещё, Виталик, нужны мозги и мастерство.
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Комментарии 1
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Bаrcelinius
20.01.2025 в 18:08
А ещё, Виталик, нужны мозги и мастерство.
Ответить
0
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