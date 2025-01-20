"У нас есть эмблема на груди и самолюбие": Буяльский прокомментировал состояние Динамо перед Галатасараєм

Капитан "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал настроение и готовность команды на матч против "Галатасарая" в матче седьмого тура основного этапа Лиги Европы. Слова полузащитника из Стамбула сообщает журналист UA-Футбол.

“ – Как лично Вы относитесь к этому матчу против "Галатасарая"? Возможно, как битву за престиж, или просто подготовку ко второй части сезона?

– Могу сказать, что это больше битва за престиж, потому что у нас уже нет никаких задач в еврокубках. У нас есть эмблема на груди и самолюбие, которое мы должны показать в завтрашней игре. Я думаю, что каждый из нас завтра будет по максимуму отдаваться и мы покажем, что то место, на котором мы сейчас – это совпадение.

– Это впервые начинать "Динамо" и украинским клубам так рано официальные матчи. Как прошел тренировочный сбор и на сколько ты чувствуешь, что ты и команда готовы к официальным поединкам?

– Да, это в моей карьере впервые, что мы так рано начали сборы. Я считаю, что мы провели очень производительный сбор. Сыграли контрольные матчи, в которых наигрывали разные комбинации как в атаке, так и в защите. Мы готовы на все 100% физически. А то, как мы завтра играть, нам уже рассказал главный тренер. Думаю, что мы покажем свои лучшие качества”, – сказал Буяльский.