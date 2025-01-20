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"Я осторожный оптимист", - Экс-игрок Динамо дал прогноз на матч с Галатасараем

Лига Европы

Нам бы такой оптимизм

"Я осторожный оптимист", - Экс-игрок Динамо дал прогноз на матч с Галатасараем

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Сергей Мизин поделился ожиданиями от матча киевлянами с "Галатасараем" в Лиге Европы.

"Украинским клубам ранее еще не приходилось так рано проводить еврокубковые баталии. Поэтому это очередной вызов для тренерского штаба "Динамо", завтра убедимся принесет ли киевлянам какие-то дивиденды форсирование подготовительного процесса.

Я осторожный оптимист. Да, динамовцы почему-то не позаботились об усилении в каждое звено, возможно, приберегли свои "козыри" на февраль, когда сфокусируются на заключительной части чемпионата УПЛ. Но завтра динамовцы, по крайней мере, не будут уступать хозяевам в опыте международных матчей, а в скорости преимущество должно быть на их стороне.

Не должен гостей пугать и 12 игрок "Галатасарая". Знаю по себе, что играть при переполненных трибунах всегда приятно, даже когда они настроены против тебя. Убежден, что это будет только стимулировать динамовцев сыграть через не могу и заставить своим мастерством замолчать местных фанов. Думаю, что соперники обменяются забитыми мячами и все закончится вничью – 1:1", - сказал Мизин.

Напомним, что матч Лиги Европы "Галатасарай" - "Динамо" состоится во вторник, 21 января и начнется в 17:30 по Киеву.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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August 71 (Харьков)
20.01.2025 в 19:35
Такого позорного сезона еще не было
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Комментарии 1
August 71 (Харьков)
20.01.2025 в 19:35
Такого позорного сезона еще не было
Ответить
0
0

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