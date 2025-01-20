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С перерывом в Гамбург. Известно, где Динамо будет базироваться после матча в Стамбуле

Лига Европы
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О планах киевлян

С перерывом в Гамбург. Известно, где Динамо будет базироваться после матча в Стамбуле

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

Новина українською

Во вторник, 21 января 2025 года, "Динамо" сыграет матч седьмого тура лигового этапа Лиги Европы с "Галатасараем". Игра состоится в Стамбуле (Турция).

Материал подготовлен при поддержке Официального спонсора ФК "Динамо" (Киев) в матчах еврокубков GGBET.

Как стало известно корреспонденту UA-Футбол Максиму Кучеру, который находится на месте событий, после игры "Динамо" продолжит базироваться в Турции. Киевляне вернутся на свою базу, где проводят сбор с начала января.

Там команда и дальше будет готовиться ко второй части сезона практически к началу официальных матчей в УПЛ.

"Динамо", кроме матча против "Галатасарая", еще сыграет 30 января с РФШ. Матч против представителя Латвии состоится в Гамбурге. Он закроет домашние поединки киевлян в этом сезоне на немецком стадионе. Это будет единственная "командировка" киевлян из Белека.

Первую официальную встречу в рамках УПЛ подопечные Шовковского проведут против "Карпат". Базовый день этого противостояния – 22 февраля.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Максим Кучер
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