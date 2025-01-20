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"Сломать Украину невозможно": Шовковский выступил из обращениям перед матчем против Галатасарая

Лига Европы
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Также поблагодарил Турцию за поддержку

"Сломать Украину невозможно": Шовковский выступил из обращениям перед матчем против Галатасарая

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский в начале пресс-конференции перед матчем против "Галатасарая" в Стамбуле взял слово и обратился к журналистам, в частности большой когорте представителей турецких СМИ, которых в зале было абсолютное большинство.

Слова наставника киевлян с места происшествия передает корреспондент UA-Футбол Максим Кучер.

Материал подготовлен при поддержке Официального спонсора ФК "Динамо" (Киев) в матчах еврокубков GGBET.

“Мы благодарим Турцию, благодарим за теплые приемы, которые мы видим. За теплые слова относительно той ситуации, которая происходит в нашей стране, которую мы ощущаем. К сожалению, уже 11 лет идет война, а последние три года – она в активной фазе.

И знаете, очень сложно и непросто мотивировать футболистов, когда ты ощущаешь звук воздушной тревоги, когда слышишь взрывы. Мы должны понимать, для того чтобы футбол в Украине продолжался, нам нужно продолжать играть. И ребята это отлично понимают: если мы остановимся, то и футбол остановится. Это касается многих отраслей и не только спорта.

Поэтому мы должны выполнять свою работу, работать над тем, помогать нашим воинам защищать наши границы. И делать все, что от нас зависит для того, чтобы показывать всему миру: как бы ни происходило, что бы ни происходило, но сломать Украину невозможно”, – сказал Шовковский.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
20.01.2025 в 18:50
Ну, Украину сломать нельзя, а вот ДК вполне возможно
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
20.01.2025 в 18:50
Ну, Украину сломать нельзя, а вот ДК вполне возможно
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0
1
avatar
Bаrcelinius
20.01.2025 в 19:12
Тебя орки тоже сломали, предатель.
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