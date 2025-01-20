"Сломать Украину невозможно": Шовковский выступил из обращениям перед матчем против Галатасарая

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский в начале пресс-конференции перед матчем против "Галатасарая" в Стамбуле взял слово и обратился к журналистам, в частности большой когорте представителей турецких СМИ, которых в зале было абсолютное большинство.

Слова наставника киевлян с места происшествия передает корреспондент UA-Футбол Максим Кучер.

“Мы благодарим Турцию, благодарим за теплые приемы, которые мы видим. За теплые слова относительно той ситуации, которая происходит в нашей стране, которую мы ощущаем. К сожалению, уже 11 лет идет война, а последние три года – она в активной фазе.

И знаете, очень сложно и непросто мотивировать футболистов, когда ты ощущаешь звук воздушной тревоги, когда слышишь взрывы. Мы должны понимать, для того чтобы футбол в Украине продолжался, нам нужно продолжать играть. И ребята это отлично понимают: если мы остановимся, то и футбол остановится. Это касается многих отраслей и не только спорта.

Поэтому мы должны выполнять свою работу, работать над тем, помогать нашим воинам защищать наши границы. И делать все, что от нас зависит для того, чтобы показывать всему миру: как бы ни происходило, что бы ни происходило, но сломать Украину невозможно”, – сказал Шовковский.