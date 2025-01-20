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Шовковский – о матче с Галатасараем: Мы прекрасно понимаем, против кого будем играть
Но и сами хотят показать приличный футбол
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шоковский ответил на вопросы журналистов перед матчем против "Галатасарая". Слова наставника “бело-синих” с места событий передает корреспондент UA-Футбол Максим Кучер.
“ – Как прошел ваш сбор в Анталии?
– Безусловно, для нас это тоже новый опыт (начинать собрание в начале января – прим.). Мы раньше вышли из отпуска. Учитывая климатические условия, которые есть в Украине, мы не можем проводить чемпионат в декабре или январе. Мы начинаем его только в конце февраля. Но мы должны адаптироваться к новым реалиям и готовиться. Считаю, что мы провели достаточно плодотворную работу, и игроки готовы настолько, насколько они сейчас могут быть готовы за почти две с половиной недели, в течение которых мы тренировались.
– Мирча Луческу – уважаемый человек в Турции. Он в январе посещал ваши товарищеские матчи. Вы говорили с ним о поединке против "Галатасарая", его бывшей команды? И если нет, то на какие другие футбольные темы общались?
– Мирча Луческу – очень уважаемый человек не только в Турции, но и в Украине. Мы постоянно общаемся с ним, постоянно поддерживаем отношения. Он приезжал смотреть наши матчи и тренировки, мы разговаривали на много разных тем и о футболе в частности.
– Какие вы видите шансы для "Галатасарая" в завтрашней игре?
– Давайте будем откровенны: мы будем играть с одним из грандов турецкого футбола, команды, которая в последние годы успешно выступает и сделала приобретение на сумму более 150 миллионов евро. В ней играют опытные игроки, представители разных чемпионатов. И это безусловно прибавляет вес.
Они на шестом месте сейчас в Лиге Европы, имеют достаточно хорошие шансы пройти дальше. При этом это команда, которая является одной из лучших по количеству забитых. Мы отлично понимаем, против кого будем играть.
Но это мы говорим о нашем сопернике, но, глядя на него, мы сами готовились к этой игре. Мы будем стараться делать все зависящее, чтобы продемонстрировать качество, настроение и сделать все, чтобы показать приличную игру. А результат состоит из многих аспектов: из ошибок, использованных моментов, результата…”, – сказал Шовковский.
"Галатасарай" и "Динамо" сойдутся в очном противостоянии завтра в Стамбуле. Матч начнется в 17:30 по киевскому времени.
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