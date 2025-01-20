Шовковский – о матче с Галатасараем: Мы прекрасно понимаем, против кого будем играть

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шоковский ответил на вопросы журналистов перед матчем против "Галатасарая". Слова наставника “бело-синих” с места событий передает корреспондент UA-Футбол Максим Кучер.

“ – Как прошел ваш сбор в Анталии?

– Безусловно, для нас это тоже новый опыт (начинать собрание в начале января – прим.). Мы раньше вышли из отпуска. Учитывая климатические условия, которые есть в Украине, мы не можем проводить чемпионат в декабре или январе. Мы начинаем его только в конце февраля. Но мы должны адаптироваться к новым реалиям и готовиться. Считаю, что мы провели достаточно плодотворную работу, и игроки готовы настолько, насколько они сейчас могут быть готовы за почти две с половиной недели, в течение которых мы тренировались.

– Мирча Луческу – уважаемый человек в Турции. Он в январе посещал ваши товарищеские матчи. Вы говорили с ним о поединке против "Галатасарая", его бывшей команды? И если нет, то на какие другие футбольные темы общались?

– Мирча Луческу – очень уважаемый человек не только в Турции, но и в Украине. Мы постоянно общаемся с ним, постоянно поддерживаем отношения. Он приезжал смотреть наши матчи и тренировки, мы разговаривали на много разных тем и о футболе в частности.

– Какие вы видите шансы для "Галатасарая" в завтрашней игре?

– Давайте будем откровенны: мы будем играть с одним из грандов турецкого футбола, команды, которая в последние годы успешно выступает и сделала приобретение на сумму более 150 миллионов евро. В ней играют опытные игроки, представители разных чемпионатов. И это безусловно прибавляет вес.