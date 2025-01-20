Под звуки мечети. Динамо провело тренировку на стадионе Галатасарая. ФОТО. ВИДЕО

Уже завтра состоится противостояние киевского "Динамо" и стамбульского "Галатасарая" в рамках седьмого тура этапа лиги в Лиге Европы, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени.

Материал подготовлен при поддержке Официального спонсора ФК "Динамо" (Киев) в матчах еврокубков GGBET.

А сегодня корреспондент UA-Футбол Максим Кучер посетил как пресс-конференцию наставника киевлян, а также тренировку, которую "Динамо" провело на стадионе своего завтрашнего соперника. Она проходила под звуки мечетей, расположенных вокруг стадиона.

Отмечается, что в общей группе тренировался Андрей Ярмоленко, а что касается отсутствующих, то не было Владимира Бражко и Дениса Попова. Еще накануне Александр Шовковский заявил, что они все еще травмированы.