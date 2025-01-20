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Под звуки мечети. Динамо провело тренировку на стадионе Галатасарая. ФОТО. ВИДЕО
Команда Шовковского готовится к матчу в рамках Лиги Европы
Фото - Максим Кучер, UA-Футбол
Уже завтра состоится противостояние киевского "Динамо" и стамбульского "Галатасарая" в рамках седьмого тура этапа лиги в Лиге Европы, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени.
А сегодня корреспондент UA-Футбол Максим Кучер посетил как пресс-конференцию наставника киевлян, а также тренировку, которую "Динамо" провело на стадионе своего завтрашнего соперника. Она проходила под звуки мечетей, расположенных вокруг стадиона.
Отмечается, что в общей группе тренировался Андрей Ярмоленко, а что касается отсутствующих, то не было Владимира Бражко и Дениса Попова. Еще накануне Александр Шовковский заявил, что они все еще травмированы.
January 20, 2025
January 20, 2025
January 20, 2025
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