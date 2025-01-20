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Пришлось убрать выездной сектор. На матче Галатасарай - Динамо украинским болельщикам выделили нетипичные места

Лига Европы
Обновлено

Для хозяев матч имеет важное значение

Пришлось убрать выездной сектор. На матче Галатасарай - Динамо украинским болельщикам выделили нетипичные места

instagram.com/galatasaray

Новина українською

Во вторник, 21-го января 2025-го года, в Стамбуле "Галатасарай" примет киевское "Динамо" в рамках седьмого тура лигового этапа Лиги Европы. Для украинской команды этот матч не имеет турнирного значения ("Динамо" не выйдет в плей-офф), а вот для турок игра очень важна.

На домашнем стадионе "Галатасарая" ожидается аншлаг. Для того, чтобы вместить всех желающих, турки даже убрали гостевой сектор и оборудовали зону местами для домашних болельщиков. Об этом корреспондент Sport.ua узнал на месте событий.

Также известно, что игру все же посетят около 150 украинских болельщиков. Организаторы расположат их на местах по центру стадиона.

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Напомним, что матч "Галатасарай" - "Динамо" состоится 21-го января в 17:30. После шести сыгранных туров в Лиге Европы "Динамо" еще не набирало очков.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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