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Шацких: Возможно Динамо и станет той командой, которая впервые за долгое время нанесет поражение Галатасараю

Лига Европы

Галатасарай не проигрывает 24 матча подряд

Шацких: Возможно Динамо и станет той командой, которая впервые за долгое время нанесет поражение Галатасараю

Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий

Новина українською

Бывший игрок и тренер "Динамо" Максим Шацких поделился ожиданиями от матча группового ранда Лиги Европы с Галатасараем", который состоится во вторник, 21 января.

– Перед каждым матчем, как бы там ни было, шансы все равно 50 на 50. А как игра сложится, никто не знает. Здесь важно, у кого какие задачи, и кто что преследует. Что важнее для команд – внутренний чемпионат или Лига Европы. Сложно что-то прогнозировать.

– Что скажете о том, что "Галатасарай" 24 матча кряду не проигрывает?

– Может, вот к ним прилетела команда, которая и нанесет это первое поражение. Но посмотрим!

– Как сборы киевлян оцените?

– Сборы есть сборы. Все-таки "Галатасарай" находится в более игровом тонусе, нежели "Динамо". Это тоже имеет большое значение. И, я думаю, это тоже где-то повлияет на матч. Да, "Динамо" на этих сборах сыграло достаточно поединков, но, я думаю, киевляне находятся еще не в тех кондициях, в которых они обычно подходят ко второй половине сезона. Поэтому, я думаю, это тоже где-то будет влиять на игру.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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