Шацких: Возможно Динамо и станет той командой, которая впервые за долгое время нанесет поражение Галатасараю

Бывший игрок и тренер " Динамо " Максим Шацких поделился ожиданиями от матча группового ранда Лиги Европы с Галатасараем", который состоится во вторник, 21 января.

– Перед каждым матчем, как бы там ни было, шансы все равно 50 на 50. А как игра сложится, никто не знает. Здесь важно, у кого какие задачи, и кто что преследует. Что важнее для команд – внутренний чемпионат или Лига Европы. Сложно что-то прогнозировать.

– Что скажете о том, что "Галатасарай" 24 матча кряду не проигрывает?

– Может, вот к ним прилетела команда, которая и нанесет это первое поражение. Но посмотрим!

– Как сборы киевлян оцените?

– Сборы есть сборы. Все-таки "Галатасарай" находится в более игровом тонусе, нежели "Динамо". Это тоже имеет большое значение. И, я думаю, это тоже где-то повлияет на матч. Да, "Динамо" на этих сборах сыграло достаточно поединков, но, я думаю, киевляне находятся еще не в тех кондициях, в которых они обычно подходят ко второй половине сезона. Поэтому, я думаю, это тоже где-то будет влиять на игру.