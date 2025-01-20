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Шацких: Возможно Динамо и станет той командой, которая впервые за долгое время нанесет поражение Галатасараю
Галатасарай не проигрывает 24 матча подряд
Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий
Бывший игрок и тренер "
– Перед каждым матчем, как бы там ни было, шансы все равно 50 на 50. А как игра сложится, никто не знает. Здесь важно, у кого какие задачи, и кто что преследует. Что важнее для команд – внутренний чемпионат или Лига Европы. Сложно что-то прогнозировать.
– Что скажете о том, что "Галатасарай" 24 матча кряду не проигрывает?
– Может, вот к ним прилетела команда, которая и нанесет это первое поражение. Но посмотрим!
– Как сборы киевлян оцените?
– Сборы есть сборы. Все-таки "Галатасарай" находится в более игровом тонусе, нежели "Динамо". Это тоже имеет большое значение. И, я думаю, это тоже где-то повлияет на матч. Да, "Динамо" на этих сборах сыграло достаточно поединков, но, я думаю, киевляне находятся еще не в тех кондициях, в которых они обычно подходят ко второй половине сезона. Поэтому, я думаю, это тоже где-то будет влиять на игру.
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