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Бывший игрок Динамо: У Шовковского достаточно крепкая команда, она способна преподнести сюрприз на выезде

Лига Европы

Очередное испытание для украинского гранда в Европе

Бывший игрок Динамо: У Шовковского достаточно крепкая команда, она способна преподнести сюрприз на выезде

UA-Football/Автор - Олександр Приходько

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 21-го января, футболисты киевского "Динамо" проведут очередной матч основного раунда Лиги Европы. Соперником команды Александра Шовковского станет один из турецких грандов - стамбульский "Галатасарай".

Своими ожиданиями от этого поединка с корреспондентом UA-Футбол поделился бывший игрок киевского "Динамо" и одесского "Черноморца" Александр Щербаков.

- "Динамо" всегда играло удачно с турецкими клубами, так что будем надеяться, что и на этот раз результат будет положительным, - сказал он. - Хочеться верить, что киевской команде в Стамбуле удастся одержать победу.

– Как думаете, каким образом динамовцы построят игру против "Галатасарая"?

– Трудно сказать. Я думаю, что киевская команда начнет ее от обороны. Не исключаю, что наши футболисты будут применять отбор в центральной части поля, а, возможно, и начнут прессинговать соперника. Правда, для этого нужно знать состояние команды, и хватит ли ее для этой цели. На мой взгляд, надо попытаться нащупать слабые места в игре турок, после чего играть в свою игру, не подстраиваясь под соперника.

- Многие ожидали, что этой зимой "Динамо" усилит состав квалифицированными исполнителями - в частности, в линию обороны. Однако этого не произошло. Как считаете, не сыграет ли это обстоятельство злую шутку с динамовцами в очередном матче Лиги Европы?

- Если есть у "Динамо" определенные проблемы в обороне, то не следует забывать о наличии в составе хорошего вратаря. Да и такое понятие, как командные действия, никто не отменял. Ведь отбирают мяч не только защитники, но и игроки атаки. Будем надеяться, что в стамбульском поединке в обороне будут отрабатывать все. Надеюсь, "Динамо" сможет решить задачу достижения максимального результата в этой игре. А что касается приобретения новых футболистов, то всегда хотелось бы иметь в составе квалифицированных исполнителей. Впрочем, сегодняшнее "Динамо" - достаточно крепкая команда, и она способна преподнести сюрприз на выезде.

- Что можете сказать о турецком футболе в целом?

- Все футболисты южных и восточных команд техничные, имеют высокое индивидуальное мастерство. Почти в каждом турецком клубе сейчас есть легионеры из Европы. А еще следует сказать об атмосфере на стадионе в Стамбуле, где тамошние болельщики очень горячо поддерживают своих любимцев. А это значит немало.

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