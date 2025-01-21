"Нужно набрать хоть какие-то очки". Маркевич спрогнозировал результат матча Галатасарай - Динамо

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился прогнозами от матча киевского "Динамо" с турецким "Галатасараем" в 7-м туре Лиге Европы.

"Шансы всегда есть. Если динамовцы настроятся на игру максимально по-боевому, а не будут думать о том, что шансы на плей-офф Лиги Европы давно потеряны, не будут делать ошибок в защите, как это было в предыдущих матчах на евроарене, - то должны не проиграть, как минимум. Таково мое мнение.

Я думаю, что и "Динамо" должно быть в тонусе, недаром же они имели две недели учебно-тренировочных сборов. Понятно, что практика в официальных матчах и в товарищеских - это разные вещи, но уже давно же нет так называемого "весеннего футбола", на который часто жаловались лет десять назад. Я о нем забыл, еще когда тренировал "Днепр". Лучше в феврале уже играть в футбол, чем бегать по кругу на тренировках.

Киевляне, возможно, будут несколько свежее и смогут перебегать оппонентов. И, повторюсь, нужно максимально надежно сыграть в обороне.

Главная задача для Шовковского, я в том убежден, выиграть золотые медали УПЛ. И вот эти два матча в Лиге Европы являются отличной возможностью подготовить команду к матчам на внутренней арене, к игре с "Карпатами", которая будет первой в новом году для "Динамо".

И, конечно же, нужно попытаться набрать хоть какие-то очки, а не завершать выступления в Лиге Европы с нулем. Кто же хочет проигрывать? Могут и с "Галатасараем" зацепиться за очки, а латвийский РФС должны побеждать.

Мой прогноз? Думаю, что будет ничья. Скорее всего, результативная", - резюмировал Маркевич в интервью изданию Украинский футбол.