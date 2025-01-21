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Галатасарай – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Галатасарай – Динамо. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Галатасарай – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Киевское "Динамо" сыграет на выезде против турецкого "Галатасарая" в рамках предпоследнего тура Лиги Европы. Для киевлян этот матч не будет иметь турнирного значения, так как "бело-синие" потеряли шансы на плей-офф турнира.

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Подопечные Александра Шовковского с нулем очков занимают последнюю строчку в турнирной таблице, забив всего один гол. Турецкая команда идет на 6-м месте, имея в своем активе 12 баллов, и обеспечив себе место в топ-24.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 1.

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 7-й тур
21.01.2025
Стамбул, "Спортивный комплекс "Али Сами Ен"
"Галатасарай" 17:30 "Динамо"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

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Трансляция матча Галатасарай - Динамо
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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