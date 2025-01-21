Экскурсия по футбольному Стамбулу. Как живет исторический центр Турции?

Вчера мы уже вспоминали о трех величественных командах Стамбула, трех китах, на которых держится если не весь, то большинство даже не только местного, а турецкого футбола. Теперь же мы немного ближе познакомимся с живым городом. Каков он на самом деле на данный момент.

Материал подготовлен при поддержке Официального спонсора ФК "Динамо" (Киев) в матчах еврокубков GGBET.

"Динамо" впервые с 2011 года сыграет в Стамбуле зимой. Тогда с Шовковским-капитаном и Шевченко на острие атаки был разгромлен "Бешикташ" со счетом 4:1 в том февральском противостоянии.

Погода в это время в Турции не впечатляет. Особенно если речь идет о северо-западной части страны, где и расположен Стамбул. Вечером – когда будут играть киевляне – ориентировочно около шести градусов выше нуля. Поэтому погодные условия схожи с украинскими.

В Стамбуле невероятный восход солнца. Оранжевое небо около часа зарисовывает все в яркий цвет. Прекрасный момент, чтобы начать день с прогулки по Босфору – проливу, который разделяет Европу и Азию, соединяет Черное и Мраморное моря и является одним из самых известных проливов мира.

Сразу можно отправиться в район Бешикташ, где расположена одноименная команда. Стадион "черных орлов" находится в нескольких километрах от самого сердца города. Там, где творилась история Стамбула. И там, где много священных мест для мусульман. Но к этому вернемся позже.

Практически на выходе из парома вас встречает фан-шоп "Бешикташа". Впоследствии – стадион этой же команды. Он расположен прямо посреди шумных улиц, где нужно быть очень осторожным. Пешеходы здесь уверены, что зеленый свет для них как красный, так и зеленый. Также параллельно нужно следить, чтобы тебя не сбила местная маршрутка. Они в Стамбуле гоняют так, словно везут дрова, а не людей.

Через несколько десятков минут оказываешься посреди узких улочек. Холмы так круты, что спокойно здесь можно проводить интенсивные тренировки. Одна из главных достопримечательностей города – это башня Гала. Она была построена в 1348 году генуэзцами и имеет очень символическое значение, а именно слияние культур. Раньше она контролировалась христианами, евреями, мусульманами и т.д. Сейчас считается, что люди из многих религий и рас могут при необходимости чувствовать здесь комфортно.

Башня созвучна с названием крупнейшего местного клуба – "Галатасарая". Однако его база или стадион расположены далеко не здесь. Более того, они разъединены очень большим расстоянием. Тренировочные поля разместились далеко на западе города, откуда до стадиона “Рамс Парк” ехать 30 километров на север. Сама же арена расположена в дорогом современном районе Вади, где кучу новостроек и фешенебельных ресторанов. Даже обычные продуктовые магазины здесь выглядят "по-богатому".

Стадион вмещает 52 600 зрителей и является одним из самых громких в мире. Атмосфера здесь безумная. И это почувствует сегодня “Динамо”, ведь ожидается аншлаг.

Третьим большим клубом Стамбула является "Фенербахче". Неудивительно, что он расположился в азиатской части города – за проливом Босфор. Ближе к своим идеологическим братьям-россиянам, с которыми так любятся как болельщики, так и непосредственно сам клуб.

Одна из самых больших достопримечательностей Стамбула – это местные коты. Их здесь десятки, сотни. Им строят специальные места для проживания в разных формах, постоянно подкармливают и любят как жители города, так и туристы.

Более того, коты не скрывают своей любви к местным клубам. Например, этот – очевидный фан "Фенербахче".

Этот котик поддерживает "Бешикташ". Даже бело-черную форму носит.

А этот точно болеет за "Галатасарай".

В самом городе есть один особый вид фанатов – продавцы на рынках. Им все равно за кого болеть, лишь бы купили товар. Открытки сразу трех клубов, изделия из дерева с главными звездами разных команд и даже постельные принадлежности с эмблемами всех грандов.

Также есть одно место, где бы точно хотел побывать полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко, его друг Виталий Миколенко и, конечно же, Виктор Вацко. Да, это рыбацкий мост, где ежедневно стоят сотни охотников за дарами моря. Смотря на их улов, здесь они скорее для атмосферы и удовольствия, чем для добычи.

А завершим экскурсию в здешней Мекке – дворце очень важного для Турции Султана Сулеймана.

Но сконцентрируемся на другой фигуре, гробница которой тоже здесь есть. Это Султан Гюрем, которую также знают по имени Роксолана. Легенды говорят, что ее настоящее имя Анастасия Лисовская, и она была похищена из Украины во время одного из набегов на наши земли. Эта дама построила большую карьеру в Стамбуле – это факт. А вот является ли ее связь с Украиной настоящей – это так и останется загадкой.

Фото: Максим Кучер, UA-Футбол