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Виктория Пльзень – Андерлехт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Виктория Пльзень - Андерлехт: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.01.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Виктория Пльзень – Андерлехт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче седьмого тура Этапа лиги Лиги Европы встретятся "Виктория" и "Андерлехт". Болельщиков ожидает интересное противостояние амбициозных соперников.

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После шести туров чехи занимают 17 место, а бельгийцы - третье. Соперников перед очным противостоянием отделяют пять очков.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 6.

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Трансляция матча Виктория - Андерлехт
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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