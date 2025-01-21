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"Галатасарай подбирает всех лучших футболистов". Легенда Динамо - о сопернике киевлян
Леонид Буряк оценил шансы столичного клуба в матче Лиги Европы
Фото: ФК Динамо Київ
Легенда "Динамо" Леонид Буряк поделился своими мыслями накануне матча киевлян против турецкого "Галатасарая" в рамках 7-го тура общего этапа Лиги Европы.
- Леонид Иосифович, какие у "Динамо" шансы в матче с хорошим соперником в лице "Галатасарая", который с августа не проигрывает, но все-таки и много пропускает в свои ворота?
- В составе "Галатасарая" выступают все играющие футболисты. Они собрали в своем составе исполнителей, которые не подходят топовым командам Премьер-лиги Англии. "Галатасарай" таких футболистов забирает в свой состав. Всех лучших игроков, от которых отказались топовые клубы АПЛ, стамбульский клуб приглашает к себе. Это достаточно опытная и хорошая команда, которая играет в еврокубках. У "Динамо" свои задачи. Надо чуть-чуть себя реабилитировать и зацепиться за результат. Идет серьезная работа и ведется подготовка ко второй половине сезона. В матче с "Галатасараем" будет пройден первый тест на то, как "Динамо" готово к продолжению сезона. Сейчас все делается для того, чтобы хорошо подготовиться и успешно играть во второй половине текущей кампании. Киевляне первый круг в УПЛ достаточно успешно закончили. Но эти удачные результаты нужно перенести на евроарену, о чем я уже говорил. И там уже будет дана оценка всему тому, что динамовцы сделали.
- Но все равно стоит отметить, что "Галатасарай" 24 матча не проигрывает кряду. Действительно хороший соперник ждет "Динамо"?
- Они в свое время подписали хорошего тренера в лице Окана Бурука. Также они пригласили хороших футболистов в свой состав. Суперлига Турции – это достаточно серьезный чемпионат. Это одна из самых богатых лиг в мире. В клубах хорошие бюджеты и хорошие спонсоры. И я еще раз скажу то, что "Галатасарай" подбирает всех лучших футболистов, от которых отказываются топовые клубы. И тренер у стамбульской команды звездный. Он знает, чего хочет и как строить игру команды. Я думаю, в лице "Галатасарая" будет очень серьезный соперник. И, конечно, на фоне футболистов стамбульской команды будет интересно посмотреть на "Динамо".
- Как считаете "Динамо" прошло сборы?
- Сборы проходить всегда очень сложно. Правильно подготовить команду под сборы – это является искусством тренера. Мы так рано официальные матчи еще не играли. И в принципе мы ждем эти поединки, так как это будут особые игры. Но, начиная с наших времен и по сей день "Динамо" всегда относилось очень серьезно к подготовительному периоду. Но, конечно, когда по ходу сборов есть победы, легче готовиться и нагрузки лучше переносятся. Посмотрим! Заключительные поединки на сборах показали, что динамовцы достаточно серьезно готовы. Уже непосредственно в матчах увидим, как команда сыграет.
- И "Шахтер" сыграет с "Брестом" в Лиге чемпионов.
- У "Шахтера" одна задача, у "Динамо" другая задача. Конечно, будем поддерживать наши команды, так как нужно зарабатывать баллы для рейтинга Украины. Сейчас важна любая победа для копилки Украины в таблице коэффициентов УЕФА, - резюмировал Буряк.
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