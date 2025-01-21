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Нагорняк: Будем надеяться, что Динамо выстрелит на евроарене напоследок

Лига Европы

Однако обыграть "Галатасарай" будет непросто

Нагорняк: Будем надеяться, что Динамо выстрелит на евроарене напоследок

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Главный тренер "Эпицентра" и бывший нападающий сборной Украины Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от предстоящего матча киевского "Динамо" с турецким "Галатасараем" в Лиге Европы.

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– Какие шансы у киевлян, учитывая, что "Галатасарай" в хорошей форме? Стамбульская команда с августа не проигрывает.

– Это о многом говорит. А "Динамо" только недавно начало подготовку ко второй половине сезона. Игровой тонус – это вещь очень важная. Тем более с августа стамбульская команда не проигрывает. Тяжело будет с "Галатасараем". Но любая серия когда-нибудь заканчивается. Будем надеяться, что "Динамо" выстрелит на евроарене напоследок. Но будет многое зависеть от того, кого поставит в состав тренер. А это многое значит!

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– Может сыграть киевлянам на руку то, что турки где-то в открытый футбол играют?

– Все может быть. У стамбульцев бесшабашная команда. В их составе иностранцев много. "Галатасарай" все-таки является грандом турецкого футбола. Но будет непросто с ними играть, учитывая их поддержку на стадионе. А "Динамо" все-таки часто критикуют за их выступления на евроарене. Будем надеяться, что киевляне прервут серию "Галатасарая". Но динамовцам будет очень тяжело.

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– По поводу сборов киевской команды что можете сказать? Ванат забивал во время подготовительных матчей.

– Надеемся, что он забьет в еврокубках. Но на сборах задача команды – это набрать физическую готовность. После проигрышного поединка с "Магдебургом" динамовцы втянулись в ритм сборов и начали выглядеть получше в спаррингах, одержав три победы и один раз сыграв вничью. Но все равно, чтобы команду хорошо подготовить к чемпионату, надо больше месяца. Великий Фабио Капелло говорил, что ему для подготовки команды нужно 40 дней. А это чуть больше месяца! Поэтому "Динамо" тяжело будет в выездном поединке Лиги Европы с "Галатасараем", - считает Нагорняк.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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kuko (Lviv)
21.01.2025 в 13:01
Сподіватимемося, що "Динамо" вистрілить на євроарені наостанок. =В сенсі, що - НЕ застрелиться .... ?
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Комментарии 1
kuko (Lviv)
21.01.2025 в 13:01
Сподіватимемося, що "Динамо" вистрілить на євроарені наостанок. =В сенсі, що - НЕ застрелиться .... ?
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