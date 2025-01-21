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Галатасарай - Динамо: хорошо ли вы помните противостояния киевлян против турецких команд? Квиз от UA-Футбол

Лига Европы

Результатами делитесь в комментариях.

Галатасарай - Динамо: хорошо ли вы помните противостояния киевлян против турецких команд? Квиз от UA-Футбол

фото - Олександр Приходько

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

21 января киевское "Динамо" на выезде встретится с "Галатасараем" в седьмом туре основного этапа Лиги Европы 2024/25

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Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как киевляне играли против турецких клубов, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.

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Лига Европы Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул) квиз от UA-Футбол
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