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Галатасарай - Динамо: хорошо ли вы помните противостояния киевлян против турецких команд? Квиз от UA-Футбол
Результатами делитесь в комментариях.
фото - Олександр Приходько
21 января киевское "Динамо" на выезде встретится с "Галатасараем" в седьмом туре основного этапа Лиги Европы 2024/25
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Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как киевляне играли против турецких клубов, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.
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